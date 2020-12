Alkoholisierter Mann setzt sich mitten auf Wolfsburger Straße

Zu einem kuriosen Zwischenfall wurde am Sonntagabend die Polizei in Wolfsburg gerufen.

Einen Schutzengel hatte ein 44-jähriger alkoholisierter Mann am späten Sonntagabend. Der Wolfsburger hatte sich aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades und der damit verbundenen fehlenden Koordination mitten auf die Frankfurter Straße gesetzt, schreibt die Polizei. Eine Autofahrerin hatte gegen 23.40 Uhr den Mann bemerkt und umgehend die Beamten alarmiert. Diese fanden den Mann in Höhe einer Bushaltestelle in Richtung Detmerode auf der Frankfurter Straße sitzend.

Als die Polizei den Mann mitnehmen wollte, versuchte er noch davonzulaufen, was ihm jedoch nur ein paar Meter weit gelang. Danach hatten ihn die Beamten schon eingefangen. Hierbei stürzte er zu Boden, und es fiel ihm ein Springmesser aus der Kleidung, welches die Beamten sicherstellten. Ein Atemalkoholtest ergab 3,12 Promille. Der Mann verbrachte die Nacht bei der Polizei und schlief dort seinen Rausch aus.

red