Wann gehe es endlich los mit dem Bauvorhaben? Und wo ist die von der Verwaltung in Aussicht gestellte umfassende Information der Bauwilligen? Schon in der Einwohnerfragestunde ging es bei der Ortsratssitzung am Mittwochabend im Schützenhaus ums Baugebiet Fuhrenkamp.

Gespräche mit den Kleingartenvereinen müssen geführt werden. Foto: Archiv: Helge Landmann / regios24 Unterstützung erhielten die zwei bauinteressierten Bürger, die Information und Tempo zum Wohnungsbaugebiet im Norden Wolfsburgs forderten, von Ortsbürgermeister Günter Lach. „Wir reden seit 20 bis 25 Jahren über den Fuhrenkamp. Und warten jetzt immer noch auf eine Verwaltungsvorlage, nachdem wir vor einem Jahr einen Ortstermin hatten“, so Lach, der zudem die Verwaltung im Nachgang an ihren Sachstandsbericht zum Fuhrenkamp bat, zügig das Gespräch mit den Kleingärtnern zu suchen. Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Hochbau 2025? 660 Wohneinheiten sollen entstehen Läuft alles nach Plan, könne im Jahr 2025 mit dem Hochbau begonnen werden, dies erfuhren Ortsrat und Einwohner von der Verwaltung. Derzeit seien die Gutachten abgeschlossen, 2021 hoffe man mit den Eigentümern abschließende Gespräche zwecks Grundstückserwerb zu haben. Auch das städtebauliche Konzept soll 2021 stehen. Die innere Erschließung des 660-Wohneinheiten großen Areals soll 2024 starten, die Haupterschließung ein Jahr vorher. Ein- und Mehrfamilienhäuser und auch eine Kita Geplant sind Ein- und Mehrfamilienhäusern, nicht höher als ein Stockwerk. Es soll pro Wohneinheit einen Fahrzeugstellplatz geben. Zur Infrastruktur des gesamten Baugebietes soll unter anderem auch eine Kindertagesstätte gehören. Enge Kooperation wegen Feuerwehrzufahrten und Brandschutz ist erforderlich Die Schwierigkeit bei der Planung liege in der vorhandenen Bebauung durch Kleingärten und Wegen, die schmal seien, so die Bauverwaltung. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr müsse eng sein, die künftigen Straßen müssten ein Minimum von vier Metern haben, die Feuerwehr brauche zudem einen Wenderadius von zehn Metern. Unter anderem sind im Fuhrenkamp 30 Klein- und Kleinsthäuser (Tiny Houses) geplant. Die Bauverwaltung unterstrich, dass es bei der Planung und dem zeitlichen Vorankommen dringend auch die Kooperation der Kleingärtner benötige. CDU erinnert an Brückenverbindung nach Vorsfelde, SPD kann sich auch Unterführung vorstellen Werner Reimer (CDU) erinnerte daran, dass in der Vergangenheit auch schon eine Rad- und Fußwegverbindung hinüber nach Vorsfelde anvisiert worden sei. „Es ist wichtig, dass die Anbindung von vornherein mitgeplant wird.“ Kerstin Struth (SPD) unterstützte dies und brachte erneut neben einer Brücke über die Landesstraße auch eine Unterführung in die Diskussion ein. Marc Heinisch sicherte für die Verwaltung zu, dass das Thema mitgedacht werde. Altlasten von früherer Müllkippe und auch Biotop müssen berücksichtigt werden Die Haupterschließungsstraße soll im Osten des Fuhrenkamps in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Im Westen müssen Altlasten von einer früheren Mülldeponie berücksichtigt werden. Im südlichen Bereich gebe es ein Biotop, so die Planer. Dies alles seien zusätzliche Herausforderungen, die beim 72 Hektar großen Gebiet bedacht werden müssten, so die Fuhrenkamp-Planer der Stadt.