Corona-Inzidenz sinkt in Wolfsburg unter 50, ein Todesfall

Erstmals seit dem 2. November ist am Dienstag die Corona-Inzidenz in Wolfsburg wieder unter die 50er-Marke gefallen. In den vergangenen sieben Tagen testete das Gesundheitsamt nur 56 Wolfsburger positiv auf Corona. 5 Neuinfektionen gab es am Dienstag.

Allerdings gibt es nach Angaben der Stadt auch einen weiteren Todesfall zu beklagen: Ein 79-Jähriger verstarb in einem Pflegeheim.

Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt mittlerweile 1091, als genesen gelten nunmehr 894 Bürger, vier mehr als am Montag. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 59. Akute Fälle gibt es weiterhin 138. Weitere Infos: wolfsburg.de/corona.

red