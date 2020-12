Wolfsburg. Wegen der Fusion von Verwaltungsstellen setzt die Stadt auf das ergänzende Angebot. Vor allem weniger mobile Bürger sollen so versorgt werden.

Per Bürgerkoffer kommt Sprechstelle in Wolfsburg ins Wohnzimmer

Geht es nach dem Wunsch der Stadtverwaltung, werden nach und nach immer mehr Sprechstellen der Verwaltung zusammengelegt. In diesen so genannten Kompetenzzentren sollen die Leistungen für die Bürger gebündelt und erweitert werden. Ein Instrument, um die Aufgabe einzelner Standorte zu kompensieren: Im kommenden Jahr will die Stadt Bürgerkoffer anschaffen – mit denen die Sprechstellen im Bedarfsfall sogar ins Wohnzimmer kommen!

Bisher legen nur zwei Ortsräte ihre Sprechstellen zusammen Allerdings hat Oberbürgermeister Klaus Mohrs in der jüngsten Ratssitzung noch einmal deutlich gemacht, dass die Fusion von Sprechstellen nicht gegen den Willen der Politik laufen kann. Bisher gibt es wie berichtet zwei Ortsräte, die Zusammenlegungen auf den Weg gebracht haben: Ehmen/Mörse schon vor längerer Zeit und vor wenigen Wochen Fallersleben/Sülfeld. „Aktuell gibt es keine weiteren Planungen über die Zusammenlegung von Sprechstellen", teilte Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle auf Anfrage mit. Die Verwaltung sei aber offen für derartige Wünschen aus Ortsräten. Im Beschlussvorschlag zur Fusion im Bereich Fallersleben/Sülfeld hatte die Verwaltung erläutert, dass die Schließung des Standorts in Sülfeld nicht nur Nachteile biete. So wird unter anderem darauf hingewiesen, dass dadurch in der Verwaltungsstelle Fallersleben bis zu fünfeinhalb Stunden wöchentlich auf die Öffnungszeiten aufgeschlagen werden können. Bürgerkoffer sollen mit einer Pilotphase eingeführt werden Ein stadtweites Novum mit Pilotphase soll die Einführung von Bürgerkoffern werden. Dafür hat die Stadt zwei Prioritäten im Blick: „Dabei sollen neben Nachfrageschwerpunkten für mobile Dienste wie Seniorenheime insbesondere diejenigen Ortsräte in der Pilotphase priorisiert werden, die freiwillig eine Zusammenlegung von Sprechstellen vorgenommen haben, um das ortsfeste lokale Angebot zu ergänzen", heißt es in der Vorlage. Der mobile Verwaltungsservice in Form des Koffers soll konkret für diejenigen angeboten werden, für die das Aufsuchen der Verwaltungsstelle ein Hindernis darstellt. Noch nicht ganz klar ist allerdings, wann genau die Bürgerkoffer kommen. „Nach Auskunft der Bundesdruckerei ist die Einführung eines Bürgerkoffers für 2021 geplant. Die Stadt Wolfsburg beabsichtigt, drei Bürgerkoffer zu bestellen, sobald Bestellungen angenommen werden", berichtete die Pressereferentin der Stadt. Bundesdruckerei musste erste Koffer-Generation vom Markt nehmen Dabei gab es die Koffer schon einmal. Wichmann: „Nachdem die bisherigen georderten so genannten ,Mobilen Bürgerkoffer' von der Bundesdruckerei wegen technischer Probleme vom Markt genommen wurden, ist eine veränderte Wiederauflage dieses Angebots seitens der Bundesdruckerei für das erste Quartal angekündigt." In einer älteren Information werden die Vorteile des Bürgerkoffers hervorgehoben: beispielsweise Bürgernähe durch ortsunabhängige Behördenservices, kostengünstige Versorgung dezentraler Ortsteile sowie das Erreichen von Bürgern mit eingeschränkter Mobilität. Perso und mehr kann mobil beantragt werden Zu den Anwendungsmöglichkeiten gehören mobile kommunale Dienstleistungen wie die Beantragung und Aushändigung von Dokumenten – Personalausweise, vorläufige Dokumente, Aufenthaltsbescheinigungen und andere –, Ummeldung, Ausstellung von Meldebescheinigungen, Führungszeugnissen, Beglaubigungen sowie KFZ- und Gewerbeangelegenheiten. In der Standardausstattung enthielt der erste Bürgerkoffer nach früheren Informationen Notebook, Tintenstrahldrucker, Scanner, Netzwerkrouter mit UMTS / LTE, USB-Hub und Trolley für den bequemen Transport. Er war außerdem vorbereitet für Fingerprintsensor, Änderungsterminal und

EC-Bezahlterminal. Optionales Zubehör waren ein Signaturtablett und eine Digitalkamera mit Stativ. Je nach Ausstattung kostete die erste Generation des Bürgerkoffers zwischen 5000 und 6000 Euro.

