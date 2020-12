Im Congress-Park hat der Aufbau des Wolfsburger Corona-Impfzentrums begonnen. Bis zu 1000 Menschen sollen in den drei Sälen geimpft werden. Pro Tag – wenn das Land ausreichend Impfstoff zur Verfügung stellt.

Startklar sein wird der erste Saal mit mindestens einer der zwei dort vorgesehenen Impfstraßen am 15. Dezember. Ob dann auch schon die ersten Impfungen stattfinden, ist allerdings mehr als fraglich. Oberbürgermeister Klaus Mohrs geht momentan davon aus, dass das Land frühestens Ende des Dezember Impfstoff liefert und dann zunächst das Klinikpersonal geimpft wird. Priorität haben auch die Heimbewohner: Zwei mobile Impftrupps werden die Pflegeheime besuchen. „Ich gehe davon aus, dass es hier Anfang Januar losgeht“, sagt Mohrs.

Land organisiert Corona-Impfstoff und vergibt Impftermine

Mohrs ist es ein besonderes Anliegen, „dass möglichst viele Wolfsburger möglichst schnell geimpft werden können“. Der OB weiter: „Ich hoffe, dass wir jederzeit genug Impfstoff bekommen.“ Auf die Bereitstellung des Impfstoffs, die Vergabe von Impfterminen und den Einsatz von Ärzten hat die Kommune keinen Einfluss. Das fällt alles unter die Zuständigkeit des Landes.

Verantwortlich ist der Wolfsburger Katastrophenschutz für den Aufbau und Betrieb des Impfzentrums. Begonnen hat der Aufbau im Congress-Park am Dienstagvormittag in der so genannten Blackbox, dem kleinen Saal. Dort werden die ersten zwei Impfstraßen eingerichtet. Sie sollen am 15. Dezember fertig sein, damit die Abläufe geprobt werden können.

Bernhard Lange sucht Wolfsburger, die im Impfzentrum helfen

Für die Impflinge sehen diese folgendermaßen aus: Wer einen Impftermin hat, wird am Kassenbereich im Foyer des Congress-Parks empfangen. Er geht weiter zur alten Garderobe, in der die Registrierung stattfindet, dann die Treppe hoch zu dem Saal, in dem er erscheinen soll. Dort findet zunächst eine kurze Vorbesprechung mit einem Arzt statt, bevor der Bürger eine von vier Impfkabinen betritt. Nach der Impfung heißt es noch ein bisschen warten, ehe er wieder gehen darf. Für Notfälle wird eine Sanitätsstation eingerichtet.

Zwischen 20 und 30 Impfungen pro Stunde, damit rechnet Impfzentrumsleiter Bernhard Lange, werden auf jeder der sechs Impflinien möglich sein. Sollte der Congress-Park unter Volllast laufen, benötigt der Malteser-Ortsbeauftragte rund 80 Mitarbeiter. Da in wenigen Wochen schwerlich so viele Leute eingestellt werden können, startet Lange zunächst mit Ehrenamtlichen. Schon jetzt bittet er weitere Wolfsburger, sich für den Dienst im Impfzentrum zu melden. Am besten per E-Mail an impfzentrum@stadt.wolfsburg.de

Auch Auswärtige können sich im Wolfsburger Congress-Park impfen lassen

Stadtrat Andreas Bauer und der Wolfsburger Katastrophenschutz-Chef Manuel Stanke berichteten, dass das Land Niedersachsen das Konzept für den Standort Congress-Park am 4. Dezember genehmigt hat. Das Veranstaltungshaus ist laut Bauer aufgrund seiner verkehrlichen Anbindung und der „optimalen“ Raumsituation sehr gut für die Massenimpfungen geeignet. Die Verantwortlichen gehen davon aus, das Zentrum mindestens bis zum 30. Juni offenzuhalten, mit der Option auf eine Verlängerung bis Ende 2021.

Gegen Covid-19 impfen lassen dürfen sich im Congress-Park nach jetzigem Kenntnisstand nicht nur Einwohner der Stadt Wolfsburg, sondern auch andere Impfwillige. Die Frage ist, wann Corona-Impfungen in größerem Umfang möglich sind. Das Land rechnet gegen Ende Dezember mit der Lieferung der ersten 200.000 Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer. Sie reichen für 100.000 Menschen, es käme also erst einmal nur jeder 80. Niedersachse zum Zug.

Wo Wolfsburg den Corona-Impfstoff lagert, soll geheim bleiben

Massive Störungen durch Impfgegner hält Oberbürgermeister Klaus Mohrs angesichts der Tatsache, dass die Corona-Impfung freiwillig ist, für äußerst unwahrscheinlich. Wo der Impfstoff gelagert und bei 70 Grad minus gelagert wird, behalten die Verantwortlichen trotzdem lieber für sich.