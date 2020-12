In Wolfsburg heißt es: Pizza, Pasta, Gans und Ente zum Abholen

Außer Haus. Das ist erlaubt. Das geht. Zumal, wie beim Bingo Bingo im Schachtweg noch Berufsschülerinnen und -schüler kommen, um eine Pizza mitzunehmen. „Mit den Hilfen“, Rita Salamoni meint damit die staatlichen Zuschüsse für die Gastronomie, „werden wir über die Runden kommen“. Näheres könne ihr Sohn Davide sagen, dem sie das Restaurant überschrieben habe. Aber sie ist und bleibt die Köchin, die schon als 15-jährige in der Küche ihrer Eltern stand. Im Bingo Bingo, einst eine Spielhalle, servierte ihre Mutter zunächst nur Bier und Currywurst an den um einen Billardtisch gruppierten kleinen Tischen.

Giacomo Occhipinti bereitet eine Entenbrust mit Rotkohl und Knödel zum Mitnehmen vor. Foto: Helge Landmann / regios24

Diese Tradition hilft jetzt. „Wir haben viele, viele Stammkunden, die uns treu sind“, freut sich Salamoni. Lieferungen und Außer-Haus-Verkauf gingen recht gut, aber die Einnahmen deckten bei Weitem nicht die Ausfälle durch die Schließung des Restaurants. Auf Lieferservice und Mitnahme setzt auch Giacomo Occhipinti zumindest ein wenig. Aber sein Restaurant sei auf Festgesellschaften eingestellt. Und die haben „komplett abgesagt“. Nur noch 4er- und 6er-Tische waren gefragt – bis zur zweiten Schließung. Personal habe er noch nicht entlassen – „dank Kurzarbeitergeld“.

Es ist „äußerst schwierig“ geworden

Aber es sei aufgrund der Verlängerung des Teil-Lockdowns „äußerst schwierig“ geworden. „Unsere Gäste unterstützen uns“, freut er sich über seinen Ruf. Deshalb bietet Occhipinti „eine kleine Karte zum Abholen“ im Lockdown auch für das Weihnachtsfest an. Gans und Ente gibt es da in speziellen Variationen. An den beiden Festtagen zu öffnen, „aber ergibt keinen Sinn“, sagt er. Zu hoch sei der Aufwand, die Dekoration, die Einkäufe, die Einhaltung der Hygieneregeln. Aber der Gastronom ist offen für die Wünsche seiner Gäste. Sofern es eine entsprechende Nachfrage gebe, könne er sich die Öffnung eines Saales vorstellen.

„Wir haben unseren Antrag gestellt, mal sehen, ob und wie viel Geld kommen wird“

Und das Novembergeld. „Wir haben unseren Antrag gestellt, mal sehen, ob und wie viel Geld kommen wird“, sagt er. Dies auch, weil er im Frühjahr nicht „die 9000 Euro, sondern sehr viel weniger“ erhalten habe. Trotz allem bleibt Occhipinti optimistisch: „Im nächsten Jahr könnten wir noch da sein“.

Ob das für alle laut Internet-Plattform „speisekarte.de“ 26 italienischen Gaststätten in Wolfsburg zutreffen wird, ist fraglich. Sie bieten viel an, haben unserer Stadt ein gastronomisches, italienisches Gesicht gegeben: Viele regionale Besonderheiten Italiens werden, Öffnung wieder vorausgesetzt, in Wolfsburg serviert. Da hat sich „Michelin-Guide-Restaurant „L’Oliva de Nera“ als Vineria und Bruschetteria spezialisiert, gibt es Tiramisu in vier Lokalen, servieren zwölf Muscheln auf italienische Art, sieben bereiten auch Risotto zu, neun locken mit Panna Cotta zum Nachtisch, zwölf mit Antipasti als Vorspeise.