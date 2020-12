Corona-Impfstoffe: Viele Wolfsburger wollen abwarten

In Rekordzeit sind gleich mehrere Impfstoffe gegen das Sars-Cov2-Virus entwickelt worden. (Symbolfoto)

Heiß ersehnt werden sie nach den ersten Eindrücken von den Wolfsburgern wohl nicht: Die Corona-Impfstoffe, die in Kürze auf den Markt kommen sollen. Eine Umfrage unter Besuchern des Wochenmarkts am Samstag kann so zusammengefasst werden: Viele VW-Städter wollen erst einmal abwarten, wie sich das Impfgeschehen anlässt.

„Ich lasse mich impfen, aber nicht mit jedem Serum" Tony Biel zeigte sich gut informiert. Der 59-jährige Neuseeländer, der vor 20 Jahren nach Wolfsburg kam, sagte: „Ich lasse mich impfen, aber nicht mit jedem Serum. Es gibt nur einen Impfstoff, den ich wählen würde. Das ist der, der in England, entwickelt wurde." Eine 84-jährige Krebspatientin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gab an: „Ich müsste und würde es als Angehörige einer Hochrisikogruppe wohl tun. Aber das werde ich vorher mit meiner Ärztin besprechen." „Auf keinen Fall lasse ich mich impfen. Wegen der möglichen Nebenwirkungen" Salvatore Occhipinti steht seit „ungefähr 15 Jahren" mit seinem Verkaufswagen sonnabends am Rathausplatz. Der 55-Jährige äußerte: „Auf keinen Fall lasse ich mich gegen Corona impfen. Hygieneregeln, ja! Aber Impfen, nein! Wegen der möglichen Nebenwirkungen. Ich weiß, wie die sein können. Zweimal habe ich mich gegen Grippe impfen lassen, und mir ging es hinterher richtig schlecht." Die

29-jährige Verkäuferin Fabienne, an einem benachbarten Stand, meinte: „Ich werde nicht sofort zur

Impfung gehen. Ich halte den Einsatz des Stoffs für verfrüht. Die Entwicklung ging mir zu schnell. Das kann nicht ausgereift sein." Einer ihren Kunden, geboren 1983, räumte ein: „Ich weiß nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich habe mir über das Thema noch keine Gedanken gemacht." „Sobald mir die Impfung angeboten wird, werde ich hingehen" Der 66-jährige Hardy Rossol hat das getan und er gelangte zur Überzeugung: „Sobald mir die Impfung angeboten wird, werde ich hingehen. Das ist ein Schutz für mich und auch für die anderen, die ich anstecken könnte. Diese Maßnahme sind wir der Gesellschaft schuldig." Den Blick aufs Persönliche und auf ihre Mitbürger richtete Sonja Petersen (39): „Impfen ist notwendig. Sonst werden wir der Pandemie nicht mehr Herr. Man sieht, dass die Infektionszahlen trotz des Lockdowns kaum zurückgehen." „Ganz bestimmt" wollen Brigitte und Reinhard Kahmann mit einer Impfung dem Virus Paroli bieten. „Wenn es losgeht, warten wir allerdings, bis das größte Gedränge vorüber ist", rechnet das Ehepaar offensichtlich mit einem Ansturm der Wolfsburger. Die Anti-Corona-Spritze würde sich Reinhard Kahmann lieber bei seinem Hausarzt geben lassen als im geplanten Impfzentrum Congress-Park. „Der kennt mich und hat meine Krankenakte."

