Dürr-Personal in Wolfsburg bangt weiter um Jobs

Für die knapp 80 Mitarbeiter und ihre Familien herrscht auch kurz vor Weihnachten noch große Ungewissheit. Fast vier Monate nach Bekanntwerden von Verhandlungen über eine mögliche Schließung der Dürr Systems GmbH im Fallersleber Gewerbegebiet Westrampe ist immer noch nicht entschieden, ob der Wolfsburger Standort des global operierenden Dürr-Konzerns am Stammsitz des ebenfalls global agierenden VW-Konzerns bestehen bleibt.

Maschinen- und Anlagenbauer Dürr plant europaweiten Stellenabbau

Der weltweit aktive Maschinen- und Anlagenbauer mit Hauptsitz in Bietigheim-Bissingen mit insgesamt 16.000 Mitarbeitern beschäftigt in Deutschland 8600 Menschen. Im Sommer war bekannt geworden, dass europaweit 600 Stellen zur Disposition stehen, 450 davon in Deutschland und darunter knapp 80 in Fallersleben.

Nachdem es am Vorabend eine Mitarbeiterversammlung gegeben hatte, hatte ein Unternehmenssprecher am 14. August eilig darüber informiert, dass das Unternehmen wegen schlechter Auftragslage Kündigungen nicht ausschließt, der Standort Fallersleben zur Disposition steht und man Verhandlungen mit dem Betriebsrat starte. Ziel sei, die Voraussetzungen zu schaffen, um nötigenfalls in Wolfsburg zum Jahresende zu schließen. Konkret solle über betriebsbedingte Kündigungen und einen Sozialplan verhandelt werden, hieß es damals.

Unklar, ob es dieses Jahr noch eine Entscheidung gibt

Nach Informationen unserer Zeitung ist inzwischen eine Einigungsstelle eingerichtet – was bedeutet, dass die Verhandlungen zwischen Unternehmen und Betriebsrat offenbar gescheitert sind. Unternehmenssprecher Mathias Christen wollte diese Information am Freitag auf Anfrage nicht kommentieren. „Es finden nach wie vor Gespräche zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat statt“, sagte er. „Es ist noch nicht beschlossen, zu schließen, aber es ist eine Option.“

Ob es noch in diesem Jahr eine Entscheidung geben wird, dazu vermochte der Sprecher noch nichts zu sagen. Auch wollte er nicht spekulieren, ob es überhaupt (noch) eine Option ist, dass Dürr-Mitarbeiter aus Fallersleben an einen anderen Standort wechseln. Beispielsweise in die Nähe des süddeutschen Hauptsitzes der Dürr AG, wo ein anderer Standort die gleichen Leistungen wie das Fallersleber Team anbietet.

Frage nach der längerfristigen Perspektive am Standort Fallersleben

Im Betrieb an der Westrampe findet laut Christen weiterhin Kurzarbeit statt. Grundsätzlich gehe es um die Frage, ob der Standort noch eine längerfristige Perspektive habe. „Das Geschäft ist in diesem Jahr schwierig durch Corona. Das gilt für alle Aktivitäten von Dürr in der Automobilbranche“, berichtete er. Aber: Dem Sprecher zufolge sei der Standort in Wolfsburg defizitär – und zwar schon länger. Das „Profitabilitätsproblem“ habe schon in den drei Vorjahren bestanden.

Lesen Sie auch: