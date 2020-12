Als neuralgischen Punkt im morgendlichen Berufsverkehr haben PUG und CDU im Ortsrat die Einmündung der Dorfstraße in den Papenstieg ausgemacht. Daher fordern sie die Stadtverwaltung auf, die viel befahrene Kreuzung mitten im Dorf so umzugestalten, dass der Verkehr dort flüssiger läuft.

Rechtsabbieger fahren laut Antrag über den Fußweg

Das Problem: Direkt an der Einmündung für den aus Richtung Calberlah kommenden, wartepflichtigen Verkehr ist nur Platz für ein Auto. Herrscht auf der vorfahrtberechtigten Ortsdurchfahrt – Papenstieg und Dorfstraßen-Fortsetzung – viel Verkehr, müssen Linksabbieger Richtung Papenstieg schonmal länger warten. Was zu Rückstaus führt: Denn auch Rechtsabbieger, die weiter auf der Dorfstraße Richtung Wettmershagen fahren wollen, müssen warten, bis Linksabbieger in den Papenstieg eingefahren sind, obwohl die Fahrt nach rechts frei gewesen wäre.

Aber nicht nur das: „Um die Wartezeit abzukürzen, fahren viele Rechtsabbieger über den angrenzenden Fußweg, was zu einer Gefährdung von Fußgängern führen kann“, berichten PUG und CDU in ihrem Antrag.

Hälfte der Einmündung ist aktuell Sperrfläche

Mit ganz einfachen Mitteln wäre das Problem nach Überzeugung der beiden Ortsratsfraktionen zu lösen: „Die eigentlich ausreichend breite Straße ist hälftig als Sperrfläche ausgewiesen. Mit einer Verkleinerung der Sperrfläche könnte erreicht werden, dass ein links und ein rechts abbiegendes Fahrzeug nebeneinander halten können.“

Einstimmig bei vier Enthaltungen ging der Antrag an die Verwaltung, die Fahrbahnmarkierungen an der Einmündung zu ändern.

Verwaltung hatte 2006 gute Gründe für Markierung der Sperrfläche

Wer schon länger Mitglied im Ortsrat ist, sollte allerdings noch wissen, warum die Verwaltung 2006 die Sperrfläche markiert hatte, um die es in der Folge damals Rätselraten gegeben hatte.

Weil nach Aussage des damaligen Ordnungsamtsleiters Friedhelm Peter immer wieder Linksabbieger über die rote Ampel auf der Ortsdurchfahrt gerauscht waren, wurde die Sicht auf die Ampel für Linksabbieger verbessert, indem die Einmündungsspur per Sperrfläche anders ausgerichtet wurde: „Durch die Fahrbahnmarkierung haben sich der Sichtwinkel und die Aufstellung der Fahrzeuge verändert.“

