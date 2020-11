Forsthaus Fallersleben tut’s dem Jugendhaus Ost gleich

Fallersleben Der Aktionsrat im Forsthaus hat in den vergangenen Jahren schon einige Schritte in diese Richtung unternommen – nun soll konsequenterweise auch der letzte Schritt vollzogen werden: Das städtische Jugendzentrum am Fallersleber Schloss will eigenständig werden, ab 2022 soll es komplett selbstverwaltet werden. Details der weiteren Transformation erfuhr der Ortsrat am Dienstag.

„Selbstverwaltung ist die Champions League der Jugendverwaltung“, schickte Christoph Block vom Geschäftsbereich Jugend der Stadt vorweg, der mit Jens Ninnemann vom Fachteam Selbstverwaltung sowie Marcel Brandes und Jannis Klara vom Aktionsrat gekommen war. „Hier fängt non-formale Bildung an.“ Er stellte jedoch klar, dass das Jugendzentrum und sein ehrenamtlicher Aktionsrat nicht plötzlich sich selbst überlassen werden. Selbstverwaltung bedeute „das Fehlen von Hauptamtlichen, aber es gibt Begleitung“. Jugendhaus Ost schon seit 1978 selbstverwaltet Konkret gebe es Pädagogen, die die Arbeit der Jugendlichen begleiten und beratend zur Seite stehen, um beispielsweise den rechtlichen Rahmen einzuhalten, erläuterte Block. Das Fachteam Selbstverwaltung bestehe aus zwei Pädagogen. „Aber die Leitung des Jugendzentrums hat der Aktionsrat.“ Der Jugend-Mitarbeiter verwies auf das erfolgreiche Vorbild des Jugendhauses am Walter-Flex-Weg; das Ost sei schon seit 1978 selbstverwaltet. Als nächste Schritte skizzierte Block, dass das kommende Jahr für Workshops zu den weiteren Zielen und dergleichen genutzt werden soll. Im vierten Quartal 2021 will der Aktionsrat seine Ergebnisse dann vorstellen. Zum Stichtag 1. Januar 2022 solle die Vorbereitungsphase abgeschlossen sein. Ortsrat will auch fürs Forsthaus 10.000 Euro Etat „Über Geld sollte man auch sprechen. Ohne Geld geht es nicht“, kommentierte Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) die Pläne und verwies auf einen Besuch des Ortsrats in einer Aktionsratsrunde. Man wisse, dass das Ost jährlich 10.000 Euro von der Stadt bekomme. Bereits 2019 forderte der Ortsrat die Summe auch fürs Forsthaus. Da dem Ortsrat der in der Beschlussvorlage genannte Sachkosten-Etat fürs Jugendzentrum laut Weist „nebulös“ erschienen, wurde ein interfraktioneller Antrag formuliert. „Der Betrag muss so bemessen sein, dass ein Programm gestaltet und das Forsthaus mindestens einmal pro Woche geöffnet werden kann“, sagte sie. „Es sieht so aus, dass das eine gute Lösung werden kann“, lobte Eckhard Krebs (SPD) die Pläne fürs Forsthaus. Öffnung des Jugendzentrums einmal pro Woche machbar „Es wird einen Etat geben und eine Öffnung einmal pro Woche ist machbar“, versicherte Christoph Block. Er verwies aber auch auf die schwierige Haushaltslage. Mit seinem Änderungsantrag empfahl der Ortsrat einstimmig den weiteren Prozess hin zur Selbstverwaltung des Jugendzentrums Forsthaus, das es seit 1975 und damit seit 45 Jahren gibt. Lesen Sie auch: Marcel Brandes und Robin Pape brennen für die Jugendarbeit vom 1.3.2020

Selbstverwaltung fürs Fallersleber Jugendzentrum Forsthaus vom 25.9.2019

Forsthaus ist ein Geheimtipp für gute Musik vom 26.3.2018