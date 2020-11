Fallersleber Grieche legt Hoffnung in Abhol- und Lieferservice

Kurz nach 15 Uhr. Die Eingangstür der griechischen Taverne Oniro in Fallersleben ist an diesem Tag geöffnet. Inhaber Vasileios Bousios steht hinter dem Tresen und bereitet den Arbeitstag vor. Der sieht seit März ganz anders aus. Mit der Schließung der Restaurants hatte der Grieche bereits gerechnet, sie kam wenig überraschend. „Wenn es beim Nachbarn brennt, brennt es irgendwann auch bei mir“, sagt der Gastronom. Er schloss seine Taverne – und machte sich Gedanken: Wie kann es weitergehen?

Der Abhol- und Lieferservice war auch für den 36-jährigen Geschäftsmann eine Option. Jedoch musste er dafür sein Konzept umkrempeln: Denn Bousios bietet in seiner Taverne in erster Linie Mezedes an – also kleine Appetithäppchen. „Das ist für den Lieferdienst aber ungeeignet“, räumt er ein. Die Mezedes kommen bei einem Restaurantbesuch nach und nach, der Gast soll verweilen. Und so musste sich der Grieche für ein neues Konzept entscheiden. Seit dem Frühjahr bietet er die griechischen Klassiker an: Souvlaki, Bifteki, Gyros.

Bousios: Das neue Konzept wird gut angenommen

Nach den ersten Lockerungen öffnete Bousios gar nicht erst wieder. „Die Räumlichkeiten geben das im Hinblick auf Abstand und ein Hygienekonzept nicht her“, erklärt der 36-Jährige. Seit acht Monaten nun baut er auf den Abhol- und Lieferservice. „Ich habe das neue Konzept jetzt aufgebaut, es wird gut angenommen“, berichtet der Gastronom, für den der zweite Lockdown daher keine Umstellung bedeutete. Nun lagert Bousios unter anderem seine Lieferbehälter auf den Tischen, an denen sonst seine Gäste sitzen. Seine Mitarbeiter sind zum großen Teil in Kurzarbeit.

Mit Sorge blickt Bousios in seine Heimat. „Griechenland steckte jahrelang in einer Krise“, sagt der 36-Jährige in Hinblick auf die Rettungspakete. Erst vor zwei Jahren verließ das Land den Rettungsschirm. „Dann war kurz Zeit zum Luftholen“, so Bousios. Und nun Corona. „Der Staat hat Hilfen für die Gastronomie zugesagt. Das ist ein großer Vorteil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Griechenland in der Lage sein wird, finanziell groß zu helfen“, sagt der Familienvater, der natürlich die große Hoffnung hat, sein Geschäft wieder öffnen zu können. „Ich habe mir das hier aufgebaut, vor neun Jahren angefangen. Aufgeben ist keine Option“, gibt sich der Grieche auch in Hinblick auf seine Mitarbeiter kämpferisch.