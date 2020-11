Falscher Führerschein – Wolfsburger Polizistin bleibt hartnäckig

Polizeikontrolle! Selbstbewusst zeigte der Mann seinen Führerschein her. Die Beamtin stutzte bei dem Dokument: Der EU-Führerschein aus Litauen fühlte sich nicht echt an und sah auch nicht echt aus. Der Fahrer wollte sie beruhigen: Ihre Kollegen hätten ihn doch schon öfters kontrolliert – alles sei in bester Ordnung. Die Beamtin hatte jedoch zwei Wochen zuvor einen Dokumentenlehrgang beim LKA absolviert. Sie ging auf Nummer sicher, stellte den Ausweis sicher. Ein spezialisierter Kollege prüfte und stellte fest: dieser Ausweis ist eine Totalfälschung.

Knapp ein Jahr später musste sich der 36-Jährige vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Seine Geschichte lautete: Nachdem er seinen deutschen Führerschein abgegeben musste, will er bei einer Fahrschule in Litauen – welche und wo genau wisse er nicht mehr – einen neuen EU-Führerschein absolviert haben – inklusive Theorie- und Praxisstunden. Zweifel an der Echtheit des Ausweises habe er nie gehabt. „Welche Fahrschule würde denn auch gefälschte Ausweise ausstellen“, bemerkte sein Anwalt spitz. Dieser erinnerte auch daran, dass sein Mandant den falschen Führerschein sogar einmal auf der Polizeiwache vorgezeigt habe und damals niemand aufmerkte. „Wer geht denn zur Polizei und legt seinen Führerschein vor, wenn er weiß, dass der gefälscht ist?“, fragte der Verteidiger in die Runde.

Oberstaatsanwältin Hildegard Wolff – in Wolfsburg bekannt als Anklägerin im Prozess 2007 gegen VW-Vorstand Peter Hartz – hörte sich die Erklärungen an, sagte dann in Richtung des Angeklagten knallhart: „Ich glaube Ihnen kein Wort!“ Der Verdacht: Der Angeklagte hatte sich den Ausweis auf dem Wolfsburger Schwarzmarkt besorgt. So sah es auch die Strafrichtern, die dem Antrag der Staatsanwältin folgend den Angeklagten zu 900 Euro Geldstrafe verurteilte.