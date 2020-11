Francemobil bringt etwas Frankreich in Vorsfelder Klassenzimmer

Eine Landkarte von Deutschland und Frankreich hängt an der linken Tafelseite. In der Mitte kleben Bilder, darunter stehen die Namen bekannterer französischer Musiker. Nun ist die rechte Front an der Reihe – und Sascha Leclercq schreibt mit Kreide Sätze, die es zu vervollständigen gilt: zum Beispiel „J'habite á...“ - also „Ich wohne in...“. Eine Besprechung mit Französischlehrerin Antje Gericke folgt.

Schließlich ist die Schulpause zu Ende, es klingelt. Und die Sechstklässler trudeln ein. Heute steht für die Mädchen und Jungen des Vorsfelder Phoenix-Gymnasiums eine besondere Französischstunde an. Das sogenannte Francemobil des Instituts Français ist zu Besuch. Und während die Siebtklässler bereits am Vormittag an einer solchen Sprachanimation teilnahmen, sind nun die jüngeren Schüler an der Reihe. Für sie steht erst seit Sommer eine zweite Fremdsprache auf dem Stundenplan. Und während vor einigen Jahren noch zahlreiche Schüler die Fremdsprache Französisch wählten, sind es inzwischen weit weniger – denn inzwischen ist Spanisch eine äußerste beliebte Alternative. Lieder werden in diesen Tagen nicht gesungen „Wir nähern uns der Sprache spielerisch an“, erklärt Leclercq, die akzentfrei deutsch spricht. Die 27-Jährige kommt aus einer Kleinstadt zwischen Nantes und Rennes und hat in Bamberg Germanistik studiert. Insgesamt gibt es zwölf Lektoren und Lektorinnen, die während des Schuljahres durch ganz Deutschland touren – frei nach dem Motto „Wir bringen Frankreich in dein Klassenzimmer“. Auf das Singen muss sie in diesen Zeiten natürlich verzichten. „Ich habe das Programm daher umgestellt“, berichtet die Französin, die mit dem Francemobil durch Niedersachsen und Bremen tourt. Das Ziel: Lust auf das Erlernen dieser Sprache machen. Und auch das Austauschprogramm ist Thema. Farben lernen und Sätze vervollständigen Mit einem großen Schaumstoffwürfel startet sie die Stunde – je nach Zahl muss ein Schüler einen Satz, der an der Tafel steht, vervollständigen. Schließlich geht Leclercq die Farben mit den Mädchen und Jungen durch: Rouge für Rot, Bleu für Blau – und so weiter.