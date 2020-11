Wolfsburg: SPD schickt Iris Bothe als OB-Kandidatin ins Rennen

2021 wählt Wolfsburg den neuen Oberbürgermeister. Die SPD gibt am Dienstag ihren Kandidaten bzw. ihre Kandidatin bekannt. Wie unsere Zeitung aus sicheren Quellen erfahren hat, hat der SPD-Unterbezirksvorstand Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration, als Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin nominiert.

Für viele ist Bothe „die erfahrene und verlässliche Kandidatin“

Für viele ist Iris Bothe schon seit längerem die bestmögliche Kandidatin - erfahren und verlässlich. Die Diplom-Sozialpädagogin arbeitet seit 1993 bei der Stadt und folgte so Mohrs auf Posten und Karriereleiter. Sie ist bestens im Rathaus vernetzt, in dem Mohrs in den vergangenen Jahren viele Posten mit SPD-nahen Leuten besetzt hat. Bothe kennt auch die anderen Parteien und die Entscheider sie. Allerdings hat Bothe aus SPD-Sicht einen Nachteil: Sie ist kein Parteimitglied. Auch die parteininterne Findungskommission soll sich bereits im Vorfeld auf die Dezernentin festgelegt haben. Der Findungskommission gehörten unter anderem neben der SPD-Unterbezirksvorsitzenden Immacolata Glosemeyer der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs und Noch-OB Klaus Mohrs an.

„Gute Chancen hatte auch Dezernentin Monika Müller“

Gute Chancen auf die Kandidatur – inklusive Unterstützung aus anderen Parteien – hatte auch Sozialdezernentin Monika Müller. Sie hat jedoch bereits vor einigen Wochen von sich aus zurückgezogen. Sie hatte damals unserer Zeitung auf Nachfrage dazu gesagt: „Ich stehe für die Kandidatur nicht mehr zur Verfügung.“ Ausführlich erläutern wollte sie ihre Entscheidung nicht, lediglich, dass sie zu jeder Zeit ihre Familie in ihre Entscheidung eingebunden habe. Aus dem politischen Umfeld war zu erfahren, dass es parteiinternen Streit über die Entscheidung der SPD-Findungskommission gegeben habe. Es seien durchaus Stimmen laut geworden, die kritisieren, warum ein Nicht-Parteimitglied den Vorzug bekomme gegenüber zwei Dezernenten mit Parteibuch: eben Müller sowie Kämmerer Andreas Bauer, der auch zum Kreis der Kandidaten zählte.