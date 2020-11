Freizeitheim West – altes Gebäude mit ganz vielen neuen Angeboten

Das Freizeitheim West am Samlandweg.

Das ehemalige Freizeitheim West am Laagberg – kurz „Das West“ – wurde im Sommer 2019 vom Integrationsreferat der Stadt Wolfsburg übernommen. Dessen Leiterin Judith Wurm zog im Integrationsausschuss Bilanz über das bisherige Schaffen. Das West, sagt sie, soll ein Ort der kulturellen Angebotsvielfalt sein, es soll Raum für Ideen bieten und so die Besucher in die Lage versetzen, sich auszuprobieren.

Eine ganze Reihe von Angeboten sind bereits unter dem Dach des West bereits zu finden. Die Flüchtlingssozialarbeit der Diakonie ist dort ebenso ansässig wie die Flüchtlingshilfe und das Projekt Arbeit nach Maß der Awo. Diese stellen Bausteine der interkulturellen Beratung dar. Im Bereich der Bildung gibt es zahlreiche Angebote wie Deutschkurse oder Lernen mit dem PC. Schließlich der Bereich der Begegnung mit Angeboten wie afrikanisches Trommeln, Paar-Tanzen, Singen, Töpfern, italienischer Frauentanz, Thai-Chi, verschiedene Familienangebote sowie Breakdance für Kinder. „Wir wollen in Mitte-West die Kooperationen noch ausbauen“, kündigt Wurm an. Ein wenig in die Jahre gekommen wirkt das West allerdings schon. Stadträtin Iris Bothe erklärte, im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten soll sukzessive das Ambiente deutlich verändert werden“, und ergänzte noch ironisch, „dann wird der Charme der 70er Jahre abgelöst durch die Neuzeit.“ Sie betonte, das West sei als Treffpunkt aller Menschen in ganz Mitte-West wichtig. Es gebe viele Alleinstehende und Alleinerziehende, überhaupt Menschen mit wenig Geld, die eine Möglichkeiten brauchen, um sich zu treffen. „Unser Ziel ist es ausdrücklich nicht, die Räume des West mit Gruppen zu füllen, die schon seit jeher in der Stadt einen Raum gesucht haben.“ Gruppen, die schon viele Jahre im West ansässig sind, müssen aber keine Frucht davor haben, dass sie nun vor die Tür gesetzt werden. „Da gilt es ein gemeinsames Arrangement zu treffen“, verspricht Bothe.