Elias aus Wolfsburg startete mit 820 Gramm ins Leben

In Deutschland kommen jährlich etwa 65.000 Kinder zu früh auf die Welt. Somit ist jedes zehnte Neugeborene ein Frühchen. Der Weltfrühgeborenentag am 17. November macht auf die Belange von Frühgeborenen und ihren Familien aufmerksam. „Diese Aufklärung ist wichtig, denn als Eltern steht man zunächst unter Schock. Ich finde es toll, dass es diesen Tag gibt“, sagt die Fallersleberin Nadine Mikat. Ihr Sohn Elias wog bei der Geburt am 2. April 2019 im Klinikum Wolfsburg nur 820 Gramm und war 36 Zentimeter groß.

Heute ist Elias kerngesund und topfit. Er wirkt etwas zarter als die anderen Kinder in seiner Krippengruppe. Aber welch schwierigen Start er ins Leben hatte, sieht man ihm eineinhalb Jahre später nicht an. Das ist leider nicht immer der Fall. Manche Frühchen haben nach der Geburt noch viele Jahre, manche sogar ihr Leben lang Probleme. Bei den einen ist die Lungenfunktion eingeschränkt, andere haben eine stark verminderte Sehstärke bis hin zur Blindheit, wieder andere haben Schwierigkeiten beim Lernen in der Schule. „Wir haben viel Glück gehabt“, sagt Nadine Mikat. „Elias hat körperlich und geistig keine Einschränkungen.“

Notkaiserschnitt in der 27. Schwangerschaftswoche

Für Nadine (31) und Stefan Mikat (41) ist Elias das zweite Kind. Der große Bruder Jonas kam im Oktober 2017 zum errechneten Termin auf die Welt. Bei der zweiten Schwangerschaft traten in der 26. Woche wie aus dem Nichts plötzlich Wehen auf. Nadine Mikat kam ins Klinikum. „Für mich war klar: Eine Frühgeburt passiert mir nicht“, erinnert sie sich. Eine Woche blieb Elias noch im Bauch, dann wurde er 13 Wochen früher als von der Natur vorgesehen per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt.

Das Klinikum Wolfsburg ist als Perinatalzentrum Level 1, das ist die höchste Stufe in Deutschland, auf die Versorgung von extrem Frühgeborenen spezialisiert. Rund 30 Kinder pro Jahr werden hier vor der 29. Schwangerschaftswoche oder mit einem Gewicht von weniger als 1250 Gramm geboren, berichtet Dr. Clemens Liebrich, kommissarischer Leiter der Frauenklinik. Kinder, die ab der 24. Schwangerschaftswoche, also vier Monate vor dem errechneten Geburtstermin, zur Welt kommen, hätten mittlerweile eine Überlebenschance von über 90 Prozent. Manche dieser Frühchen wiegen nur zwischen 400 und 500 Gramm.

Hautkontakt direkt nach der Geburt

Die ersten Tage mit Baby seien schwierig gewesen, erzählt Nadine Mikat: „Wir standen unter Schock, waren sehr angespannt, genießen konnten wir das nicht.“ Den winzigen Elias vollkommen verkabelt im Inkubator liegen zu sehen, sei ihr total unnatürlich und unwirklich vorgekommen. „Wir hatten Berührungsängste, trauten uns nicht, ihn anzufassen, sondern hatten Angst, etwas falsch zu machen.“

Nadine und Stefan Mikat mit ihrem Sohn Elias, der im April 2019 im Klinikum Wolfsburg auf die Welt kam. Foto: Privat

Dabei ist der Körperkontakt zwischen Baby und Eltern extrem wichtig, betont Professorin Jacqueline Bauer, Leiterin der Wolfsburger Kinderklinik. Beim sogenannten Känguruhen liegt das Baby nur mit einer Windel bekleidet auf der nackten Brust von Mama oder Papa. „Das Kind hat durch das Känguruhen eine deutlich bessere Prognose“, sagt Bauer. „Wir brauchen für die Frühchen einerseits die Hightech-Medizin mit Inkubator, Beatmung und Infusionen. Aber die Menschlichkeit, die Stimme, die Körperwärme der Mutter, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ein Inkubator kann die Mama niemals ersetzen.“ Wenn es medizinisch vertretbar sei, so Dr. Liebrich, werde das Kind direkt nach der Entbindung auf die Brust der Mutter gelegt.

Drei Monate auf der Intensivstation

Nadine Mikat wurde nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen. Elias blieb noch drei Monate auf der Frühchen-Intensivstation. „Wir haben täglich so viel Zeit wie möglich bei ihm verbracht“, berichtet die 31-Jährige. Ihr Mann und sie hätten sich im Klinikum sehr wohl gefühlt. „Wir wurden in dieser absoluten Ausnahmesituation unfassbar gut betreut. Wir haben auch mal nachts um 2 Uhr auf der Station angerufen, um nachzufragen, wie es Elias geht. Immer wurden wir sehr freundlich behandelt“, richtet die zweifache Mutter ein großes Dankeschön an das gesamte Ärzteteam und Pflegepersonal. „Zu einer Krankenschwester habe ich bis heute privaten Kontakt.“ Neonatologin Bauer kann dieses intensive Miteinander nur bestätigen: „Es ist wunderbar, diese Kinder aufwachsen zu sehen. Ich habe heute noch Kontakt zu Eltern, deren Kinder inzwischen 20, 25 Jahre alt sind.“

Eineinhalb Jahre nach seiner Geburt ist Elias ein kerngesunder und fröhlicher Junge. „Wir haben viel Glück gehabt“, sagt Mama Nadine Mikat. Foto: Privat

Elias hatte sein Geburtsgewicht nach drei Monaten fast vervierfacht und wog bei seiner Entlassung 2300 Gramm. „Wir wollten ihn nach der langen Zeit im Krankenhaus endlich mit nach Hause nehmen“, erinnert sich Nadine Mikat. Trotz Magensonde und Atemüberwachung traute sich das Ehepaar in Absprache mit den Ärzten die eigenständige Versorgung des Babys zu.

Immer mehr Frühgeborene

Warum Elias so früh auf die Welt kam, ist für Nadine Mikat bis heute ein Rätsel. „Ich gehöre zu keiner Risikogruppe, bin gesund, habe nicht geraucht und war mit 29 vergleichsweise jung.“ Die Zweifel, etwas falsch gemacht zu haben, würden Frühchen-Eltern ein Leben lang begleiten. „Es tut einem im Herzen Leid für das Baby, wenn man es so alleine im Inkubator liegen sieht“, sagt Nadine Mikat. Die Zahl der Frühchen werde weiter steigen, ist Dr. Liebrich überzeugt. Das zunehmende Alter der Frau bei der Geburt spiele dabei eine große Rolle, aber auch fehlende Vorsorgeuntersuchungen und immer mehr künstliche Befruchtungen.

Umso wichtiger sei der Weltfrühgeborenentag. Viele Städte weltweit beteiligen sich an der Aktion „Purple for Preemies“ und lassen exponierte Gebäude lila leuchten. Auf Initiative von Professorin Bauer machen erstmals auch das Klinikum und die Autostadt mit und erstrahlen am Dienstag lila. „Die Möglichkeit einer Frühgeburt wird während der Schwangerschaft nie thematisiert. Ab wann ist ein Kind überhaupt überlebensfähig? Man weiß so wenig darüber, was auf einen zukommen kann. Wären wir besser aufgeklärt gewesen, hätte uns das so manche Sorge genommen“, meint Nadine Mikat.

Weltfrühgeborenentag gibt es seit 2008

Beschlossen wurde der Weltfrühgeborenentag am 17. November auf dem von der EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) initiierten ersten Europäischen Elterngruppentreffen am 18. November 2008 in Rom. Dieses Datum hat für einen der Stiftungsgründer der EFCNI eine besondere Bedeutung. Nach dem Verlust von Drillingsfrühchen im Dezember 2006 wurde er am 17. November 2008 Vater einer gesunden Tochter. Auf der Suche nach einem geeigneten Termin für den „Preemie Day“ einigten sich die Elterngruppenvertreter daher auf diesen Tag.

Die Idee zur Beleuchtung von exponierten Gebäuden auf der ganzen Welt stammt ursprünglich von der amerikanischen Organisation March of Dimes. In Wolfsburg strahlen der Klinikumseingang und die Autostadttürme in lila. In den Vorjahren gab es weltweite Aktionen an diesem Tag.