Neuland: Helm rückt in Geschäftsführung

Die Gesellschafterversammlung der Neuland-Wohnungsgesellschaft hat Freitag beschlossen, dass Irina Helm, Prokuristin bei der Neuland, zum 1. Januar 2021 zur zweiten Geschäftsführerin neben Hans-Dieter Brand bestellt wird. Dieser wird laut Mitteilung künftig als Sprecher der Geschäftsführung fungieren. Helm ist seit 1992 bei der Neuland tätig. Sie hat erst die Ausbildung zur Immobilienkauffrau abgeschlossen und berufsbegleitete Studiengänge an der Führungsakademie in Bochum und an der Fachhochschule Gelsenkirchen absolviert. Ihr Weg führte sie über Stationen wie Kundenbetreuung, Immobilienverkauf, Facility Management über die Assistenz der Abteilungsleitung bis hin zur Bereichsleitung und Prokuristin.