Stilles Gedenken an die Kriegsopfer in Wolfsburg

Der diesjährige Volkstrauertag stand in Wolfsburg im Zeichen stiller Kranzniederlegungen in Stadt- und Ortsteilen. Auf die Gedenkrede, auch bei der Zentralen Feier von Stadt und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Klieversberg, wurde verzichtet. Den Text zur Erinnerung an die Opfer der beiden Weltkriege und von Flucht, Vertreibung, Krieg und Gewalt, sprach Bürgermeisterin Bärbel Weist bei der Zeremonie in Fallersleben dennoch. „Der gehört einfach dazu“, sagte sie im Schlosspark.

Eine Gedenkfeier trotz kurzer Form hält die Bürgermeisterin für notwendig. „Es ist Anlass zu sich zu erinnern und zu zeigen, dass man sich dem Frieden verpflichtet fühlt. Für mich ist der Blick am Volkstrauertag nicht nur rückwärts, sondern auf Gegenwart und Zukunft gerichtet. Deshalb organisieren wir in Fallersleben die Veranstaltung ansonsten mit Schülern.“

Eichendorffschüler erarbeiten Internetkarte

Ein Anliegen, dessen sich die Kreisvorsitzende des Volksbunds, Iris Bothe, seit Jahren angenommen hat. Da diesmal die Schülerschaft der Eichendorffschule an der Feier auf dem Klieversberg nicht beteiligt war, haben die Jugendlichen eine Internetkarte zu Orten des Gedenkens an Opfer und Verfolgte erarbeitet. Und zwar in Kooperation mit der städtischen Jugendförderung und Volksbund-Kreisgeschäftsführer Markus Praß. „Das ist ein niedrigschwelliges Angebot, es erreicht sowohl die ältere als auch die jüngere Generation“, äußerte die Bildungs- und Integrationsdezernentin. Zudem betonte Bothe den Nachhaltigkeitscharakter dieser Informationsquelle.

Am Vorsfelder Ehrenfriedhof legten Ortsbürgermeister Günter Lach und Propst Ulrich Lincoln die Kränze nieder. Für den Politiker ist diese Prozedur, auch in der stillen Version, wichtig. „So wie ich sehen das auch die anderen Ortsbürgermeister. Deshalb haben wir beschlossen, nicht darauf zu verzichten.“ Für Lach sind die Mahnveranstaltungen ein Aufruf, „dass so etwas nie wieder passieren darf.“ Propst Ulrich Lincoln rückte folgenden Gedanken in den Fokus: „Der Volkstrauertag ist Teil der Erinnerungskultur.“

Teilnehmer: „Frieden halten beginnt im Kleinen, in den Familien“

Mit Blick auf Nationalsozialismus, Holocaust und Krieg sagte der Propst: „Jede Generation hat die Aufgabe, Gegenwart und Zukunft so zu gestalten, dass sie nicht so sind, wie die Vergangenheit war.“ Wie das gelingen kann, davon haben Marlen Niederstrass und Claus Witschel klare Vorstellungen. „Frieden halten, beginnt im Kleinen, in den Familien“, meinte Niederstrass, „und setzt sich im Großen fort.“ Am Rande der Feier in Vorsfelde erinnerte sich Hartmut Stapelfeld (65) an Erzählungen seines Vaters, seines Großvaters und seines Urgroßvaters. Sie wurden alle in einem der beiden Weltkriege als Soldaten einberufen. Auch wenn sie über diese Zeiten selten sprachen: „Was sie berichteten, war grauenvoll und erschütternd“, so Stapelfeld.