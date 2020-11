Falscher Polizist aus Wolfsburg wird in Bayern verurteilt

Polizeibeamte genießen höchstes Vertrauen in der Bevölkerung. Das nutzen Kriminelle aus, um ältere Mitbürger abzuzocken. Dank eines cleveren Wolfsburger Rentners konnte im September 2019 ein 19-Jähriger verhaftet werden. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln gehört einer Bande an, der es zuvor in Süddeutschland gelungen war, von einer Rentnerin deren kompletten Ersparnisse an Geld und Gold zu erbeuten. Er wurde nun verurteilt.

In der Region Wolfsburg-Helmstedt warnte die Polizei erstmals 2015 vor falschen Polizisten und zuletzt vergangenen Donnerstag: Aktuell werden fast täglich versuchte Telefonbetrügereien – vor allem der Enkeltrick – registriert. Im Fall einer 76-Jährigen in Burghausen (nahe der österreichischen Grenze) baute ein Anrufer eine Drohkulisse auf von einem illoyalen Bankmitarbeiter, der ihre deponierten Vermögenswerte gegen Falschgeld und Duplikate austauschen würde. Dass ein solches Szenario nicht ganz abwegig ist, verdeutlicht der Fall des Wolfsburger Betrüger-Bankers, der 2018 vom Landgericht Braunschweig in zwei Prozessen verurteilt wurde. Er hatte jahrelang 280.000 Euro von Konten älterer Kunden der Commerzbank-Filiale abgeräumt, um sich einen Luxuslebenstil zu finanzieren.

Rentnerin stopfte Geld und Gold – alle ihre Ersparnisse – in einen Stoffbeutel

Bei der Rentnerin trieb es der Anrufer auf die Spitze: Nicht nur sei ihr Hab und Gut auf ihrer Bank bedroht, sondern in ihrer Nachbarschaft treibe eine „rumänische Einbrecherbande“ ihr Unwesen. Die Rentnerin lief zur Bank. Sie hob 175.000 Euro, 13.000 Schweizer Franken (umgerechnet rund 12.000 Euro), 33 Goldbarren (Wert 142.000 Euro) und 58 Goldmünzen (Wert: 21 Euro) – alles in allem 350.000 Euro – und stopfte es in einen Stoffbeutel. Per Mobiltelefon zum Übergabeort gelotst und traf dort auf den falschen Polizisten „Herrn Weiß“. Nach der Übergabe hielten die Täter zunächst Kontakt zur Seniorin, um sie in Sicherheit zu wiegen. Später entsorgten die Kriminellen das Handy. Die Rentnerin erreichte niemanden mehr und da dämmerte es ihr wohl.

Fallersleber Rentner konnte die Täter stundenlang hinhalten

Ortswechsel: In Fallersleben erhielt ein 76-Jähriger am 5. Dezember 2019 ebenfalls einen Festnetz-Anruf von einem falschen Polizisten. Der Rentner merkte auf, ließ sich nicht beschwatzen, sondern verwickelte die Täter in ein Gespräch und alarmierte parallel per Handy die Polizei. Gegenüber den Tätern gab er sich hilflos. Über mehrere Stunden zog sich das Gespräch hin. Schließlich drängte der Rentner die Täter zur Übergabe. Bekannt ist, dass die Drahtzieher der Betrugsmasche oft von türkischen Callcentern aus agieren. Die Anrufer sind nicht selten in Deutschland geborene Türken. Sie suchen Telefondatenbanken ab nach altmodischen Vornamen und damit möglichen Opfern.

„Die Täter waren sehr geschickt, stellten auch Fangfragen“

Wolfsburgs Polizeichef Olaf Gösmann berichtete unserer Zeitung über die Festnahme in Fallersleben: „Unser Einsatzführer in der Leitstelle konnte alles mitanhören. Die Täter waren sehr geschickt, stellten auch Fangfragen, um so das Umfeld aufzuklären und mussten zugleich ihre Leute nach Fallersleben heranführen. Der Senior hat es nach gut vier Stunden auf den Punkt gebracht: ‘Wenn ihr jetzt nicht kommt und meine Wertsachen abholt, nehme ich eine Tablette und gehe schlafen, dann geht gar nicht mehr’, sagte er zu ihnen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt den direkten Tatbereich in Fallersleben im Blick und konnten den Abholer tatsächlich festnehmen. Der Rentner war so cool und taktisch klug, dass ich meinen Hut vor ihm ziehe.“

Bei der Hausdurchsuchung in Langenhagen wird ein Goldbarren entdeckt

Nach der Festnahme wurde die Wohnung des Geldabholers in Langenhagen durchsucht. Dort wurden neben mehreren Mobiltelefonen ein 100-Gramm-Goldbarren entdeckt. Dieser konnte dem Burghausener Fall zugeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig später Ermittlungsverfahren an die für den Burghausener Fall zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein ab.

Die Passauer Neue Presse berichtete über den Prozess vor dem Amtsgericht Mühldorf. Der Verteidiger des Angeklagten räumte im Namen seines Mandanten die Vorwürfe ein und trug diese Geschichte vor: Der Angeklagte sei angeblich infolge seines massiven Drogenkonsums verschuldet gewesen und von Dealern bedroht worden. In dieser Situation sei er angeblich angesprochen worden, ob er sich etwas dazuverdienen wolle. Verurteilungen wegen Drogendelikten fanden sich im Strafregister des Angeklagten nicht.

Rentnerin verlor nicht nur alle Ersparnisse, sondern in der Zeit auch ihren Mann

Die betrogene Rentnerin wurde als Zeugin gehört. Sie sagte aus, sie habe das Geld ausgehändigt, denn sie hatte echte Angst vor der rumänischen Einbrecherbande. Als sie realisierte, dass sie betrogen worden war, habe sie sich geschämt, so leichtgläubig gewesen zu sein. Die Zeit danach habe ihr psychisch sehr zugesetzt. Es war nicht der einzige Schicksalsschlag, den die Seniorin traf: Kurz nachdem sie Opfer der Abzocke wurde, verstarb ihr schwerkranker Ehemann. Aus dem Gefängnis hatte sich der Angeklagte bei ihr schriftlich entschuldigt.

„Unter Tränen nahm der junge Mann das Urteil zur Kenntnis“

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von drei Jahren sechs Monaten. Das Schöffengericht verurteilte ihn zu zwei Jahren 10 Monaten Haft. Außerdem wurde der Angeklagte zur Schadenswiedergutmachung verurteilt. „Unter Tränen nahm der junge Mann das Urteil zur Kenntnis“, endet der Gerichtsbericht.