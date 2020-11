Der Konflikt zwischen einem auf dem Steimker Berg lebenden Paar und einem benachbarten Gastronomiebetrieb lässt sich auf politischem Weg nicht beenden. Zumindest nicht hopplahopp.

PUG, Grüne, FDP und Linke/Piraten hatten die Stadtverwaltung aufgefordert, die Bewirtung auf der Terrasse der Brasserie am Marktplatz wieder bis 22 Uhr zu gestatten – per Bebauungsplan oder Sondergenehmigung. Letzteres wäre schneller gegangen. Es ist aber nach Angaben der Kommune nicht möglich, weil dafür die Rechtsgrundlage fehlt. „Der Betrieb beruht im Moment auf einer privaten Übereinkunft“, heißt es in einer Kenntnisgabe an den Bauausschuss.

Aus reinem Wohngebiet auf dem Steimker Berg soll ein allgemeines werden

Da die Sondergenehmigung keine Option ist, bleibt die Regelung über den Bebauungsplan. Dessen Änderung zieht sich seit Jahren hin. Aktueller Stand ist laut Auskunft der Kommune an den Ausschuss, dass ein Büro mit der Weiterbearbeitung beauftragt wird.

Geplant ist, das Quartier um den Marktplatz künftig als allgemeines und nicht mehr als reines Wohngebiet zu definieren. Dann wäre ein Café-Betrieb generell zulässig, während in einem reinen Wohngebiet Läden und nicht störende Betriebe nur mit Ausnahmegenehmigungen betrieben werden dürfen. Die Öffnungszeiten allerdings müsste die Kommune auch nach einer Bebauungsplanänderung noch ordnungsrechtlich regeln.

Nachbarn fühlen sich durch Restaurantterrasse um den Schlaf gebracht

Und um die Öffnungszeiten dreht sich der Konflikt. Das Ehepaar, das sich an dem Gastrobetrieb stört , berichtete dem Ortsrat Stadtmitte im Oktober, dass die Terrasse anfänglich bis weit nach 22 Uhr geöffnet gewesen sei, obwohl des Lokal nur bis 22 Uhr öffnen durfte. Für die Familie ein Problem, weil das Kinderzimmer- und das Schlafzimmerfenster sich fast direkt daneben befinden. Seit Mitte 2019 versuchten die Wolfsburger nach eigenen Angaben zunächst in Gesprächen mit dem Gastronomen und dem Hauseigentümer, dann durch Anrufe bei der Polizei ihren Wunsch auf Nachtruhe durchzusetzen.

Inzwischen darf die Brasserie nur noch von 8 bis 20 Uhr öffnen. Doch die genervten Eltern kritisieren: „Eine Kontrolle seitens der Stadt findet nicht statt.“ Sie baten den Ortsrat, ihre Bedürfnisse bei der Bebauungsplanänderung zu berücksichtigen, erhielten in der Sitzung aber keine positive Resonanz. Die vier Fraktionen, die mit ihrem Antrag explizit für das Lokal Position beziehen, verweisen auf die Probleme der Gastronomen in der Pandemie und den Umstand, dass die Mehrheit der Anwohner das Lokal ausdrücklich begrüße.