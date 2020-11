Die Autostadt hat angesichts der Corona-Epidemie den Parkbetrieb bis Ende November eingestellt. Die Winterinszenierung wird damit ebenfalls entfallen. Trotzdem wird auf eine Tradition nicht verzichtet: auf einen XXL-Weihnachtsbaum.

Die liefern ebenfalls traditionell die Niedersächsischen Landesforsten – übrigens auch jedes Jahr für den Reichstag. Dienstagvormittag wurde für die Autostadt eine Sollingfichte abgesägt. Über den Baum gibt es unterschiedliche Angaben: Während Förster Martin Hanke aus dem Forstamt Dassel den Baum auf 60-Jahre und fünf Tonne schätze, teilte die Autostadt mit, der Baum sei doch nur 35 Jahre alt, dafür acht Tonnen schwer.

24 Meter ist die Fichte hoch.. Beim Fällen und Verladen wurde die imposante Fichte von zwei Autokränen festgehalten, behutsam auf einen Tieflader gelegt und gut verschnürt. Die grüne Ladung soll in der Nacht vom 12. auf den 13. November im 140 Kilometer entfernten Wolfsburg eintreffen. wird der große Weihnachtsbaum in der Autostadt aufgestellt. „Die Fichte macht Platz für junge Laubbäume, die wir vermehrt in Bachtälern entlang der Wege verbreiten möchten“, wird Förster Hanke aus dem in einer Pressemitteilung zitiert. Wie die Hessische Niedersächsische Allgemeine berichtet, kostet so ein Baum übrigens 7500 Euro.