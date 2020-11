Stadt Wolfsburg verzeichnet im Rathaus vermehrt aggressive Bürger

Der Stadtverwaltung ist daran gelegen, Prozesse und Dienstleistungen für die Bürger laufend zu optimieren. Bei der Abwicklung von Anliegen ist die Stadt laut Mitteilung an die Vorgaben von Bund und Land gebunden. Um auch in Zeiten von Corona die gewohnte Dienstleistungsqualität vor Ort anbieten zu können und dabei das Infektionsrisiko zu minimieren, ist es notwendig, die Ballung von Besucherströmen zu vermeiden. Hierzu ist eine Terminvergabe erforderlich.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir momentan keine spontanen Besuche in den Rathäusern ermöglichen können, dies geschieht zum Schutz unserer Mitarbeiter aber auch zum Schutz der Bürger“, so Stadtrat Andreas Bauer. „Zudem möchten wir dringend darum bitten, Termine abzusagen, wenn sie nicht wahrgenommen werden können.“ Zudem sollten die Bürger vor Ort ihr Anliegen möglichst kurz halten, damit der Terminplan eingehalten werden kann.

Oberbürgermeister bedankt sich bei den Verwaltungsmitarbeitern

„Mein herzlicher Dank geht an alle Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, die in dieser Zeit trotz vieler Hürden und Veränderungen voller Tatkraft ihren Job machen“, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Momentan erleben Mitarbeiter der Stadt vermehrt eine aggressivere Stimmung. „Dies ist ein Trend, den nicht nur die Verwaltung, sondern auch viele andere Berufsgruppen zu spüren bekommen, die im Kontakt mit Kunden sind“, erklärt Peter Wagner, Vorsitzender des Gesamtpersonalrates der Stadt.

Unter (05361) 281234 können alle Wolfsburger über das Service-Center der Stadt Termine vereinbaren oder absagen. Die Online-Terminvergabe sowie weitere Online-Services finden sich unter www.wolfsburg.de/rathaus/onlineservice-und-digitale-verwaltung. Dokumente können am Infostand in Rathaus B abgeholt werden Weiterhin können am Infostand des Rathauses B Bewohnerparkausweise, Führungszeugnisse und Untersuchungsberechtigungsscheine beantragt und abgeholt werden. Für diese Dienstleistungen ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Der Zugang zum Infostand erfolgt über den Eingang am Hollerplatz.

KFZ-Abmeldung auch per Post möglich

Auch ist es möglich, sein Kraftfahrzeug per Post abzumelden. Hierzu ist lediglich die originale Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und ein Foto der amtlichen Kennzeichen vor sowie nachdem entstempeln an die Stadt Wolfsburg zu senden. Weitere Infos hierzu sind auf https://www.wolfsburg.de/rathaus/stadtverwaltung/01-buergerdienste zu finden.

Die Zulassungsstelle der Autostadt steht dem allgemeinen Publikumsverkehr für zulassungsrechtliche Dienstleistungen auch weiterhin zur Verfügung. Die Zulassungsstelle befindet sich im Service-Haus der Autostadt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Zu beachten ist, dass die Kennzeichenschilder nicht in der Zulassungsstelle der Autostadt geprägt werden können. Diese müssen von den Antragstellenden selbst beschafft werden. Aus diesem Grund erhalten die Kunden die Stempelplaketten und bringen diese mit Hilfe einer Anleitung selbst auf ihre Kennzeichen an. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Freitag von 9 bis 12 Uhr.

red