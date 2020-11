Einzelhandel: Auch CDU fordert Plan für die Porschestraße

Wie die Sozialdemokraten fordern die Christdemokraten im Rat der Stadt im Zusammenhang mit der Masterplanung Nordhoffachse eine Stärkung der Porschestraße. Am 27. Oktober erneuerten sie mit einem Antrag ihre schon 2018 erhobene Forderung, bei der Entwicklung großer Areale entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße auch den Nordkopf und die Fußgängerzone zu berücksichtigen.

Der Masterplan Nordhoffachse sowie der gesamte Nordkopf und die Porschestraße könnten gar nicht anders als eine Einheit gesehen werden, findet der Fraktionsvorsitzende Peter Kassel. Der bereits vorhandene Masterplan Innenstadt müsse auf erreichte Ziele geprüft und mit dem Masterplan Nordhoffachse zusammengebracht werden. „Durch die Verbindung der beiden Masterpläne entsteht ein Gesamtpaket für eine gute Zukunft“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Ratsfraktion.

Christdemokraten wollen Aufwertung der Porschestraße

Die Christdemokraten wünschen sich, dass die Porschestraße aufgewertet und ein durchdachter Plan zur Entwicklung des Südkopfs, der mittleren Porschestraße und des Anschlusses zum Nordkopf, den Designer Outlets und der Autostadt geschmiedet wird. Die Sozialdemokraten hatten in dieser Woche in dieselbe Kerbe geschlagen und einen Masterplan für die Porschestraße sowie Unterstützung für die dort ansässigen Händler gefordert.

Der jüngst vorgestellte und sich momentan in der politischen Beratung befindliche Masterplan Nordhoffachse sieht mehrere neue Quartiere zwischen dem St.-Annen-Knoten und der Autobahn 39 vor. Am konkretesten sind die Pläne der Signa-Gruppe, die am Nordkopf ein Büro-, Wohn- und Geschäftsviertel mit viel Gastronomie errichten möchte. Kommunalpolitiker sehen sie als Konkurrenz für die Wolfsburger Fußgängerzone und warnen seit Wochen davor, dass die Porschestraße abgehängt werden könnte. Die CDU begrüßt die Investitionsabsichten ausdrücklich.

Strategieausschuss entschied 2018, erst einmal abzuwarten

Die Fraktion setzte sich jedoch schon 2018 dafür ein, den Nordkopf und die Porschestraße bei der Masterplanung Nordhoffachse nicht zu vergessen. Sie schlug damals vor, ein Planungsbüro für alles zu beauftragen. Der Strategieausschuss gab sich dann damit zufrieden, erst bei Vorliegen erster Erkenntnisse zur Masterplanung Nordhoffachse zu entscheiden, ob der Masterplan um die von der CDU aufgeführten Bereiche erweitert werden müsste. Dieser Zeitpunkt ist nun mehr als gekommen: Der Masterplan steht.

Mehr zur Innenstadtentwicklung