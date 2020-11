Wolfsburger bezahlt Handwerker nicht – es kommt zum Prozess

Gegen gleich drei Strafbefehle hatte ein 29-jähriger Wolfsburger Einspruch eingelegt, weswegen er sich nun vor der Strafrichterin verantworten musste. Allerdings beschränkte er seinen Einspruch für zwei der drei Strafbefehle auf die Höhe der Tagessätze. Die Staatsanwaltschaft warf dem Wolfsburger vor, im Mai 2019 einen Kostenvoranschlag eines Wolfsburger Heizungsbauunternehmens angefordert zu haben. Anschließend seien die Arbeiten ausgeführt worden. Dem Angeklagten sei jedoch von vornherein klar gewesen, dass er die Kosten in Höhe von rund 1250 Euro nicht bezahlen kann.

Der 29-Jährige erstattet Anzeige gegen einen Mann und beleidigt eine Mitarbeiterin

Zudem warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, gegen einen Mann bei der Polizei Anzeige erstattet zu haben. Er habe ihn fälschlicherweise verdächtigt, Werkzeuge von seiner Baustelle gestohlen zu haben. Außerdem soll der Angeklagte im Juni dieses Jahres die Mitarbeiterin eines Baumarkts beleidigt haben. Als ein weiterer Mitarbeiter ihr zu Hilfe kam, soll der 29-Jährige auch ihn beleidigt und mit den Händen gegen die Brust gestoßen haben.

Durch seinen Anwalt lässt der 29-Jährige dem Geschäftsführer 1250 Euro übergeben

Seit mehr als einem Jahr sei die Summe inzwischen fällig, sagte der Geschäftsführer der Heizungsbaufirma vor Gericht aus. Er wies darauf hin, dass inzwischen auch Zinsen zu der Summe dazuzurechnen seien. Der Angeklagte hatte das Geld jedoch ins Gericht mitgebracht. Durch seinen Anwalt ließ er dem Geschäftsführer 1250 Euro in bar übergeben. Der Geschäftsführer erklärte daraufhin, auf die Forderung von Zinsen verzichten zu wollen.

Urteil wegen falscher Verdächtigung, Beleidigung in zwei Fällen und Körperverletzung

Der Verteidiger berichtete, dass es im Vorfeld des Auftrags an das Heizungsbauunternehmen Unstimmigkeiten und Missverständnisse darüber gegeben habe, welche Arbeiten ausgeführt werden sollen. Seinem Mandanten sei jedoch inzwischen bewusst geworden, dass er die Forderung in Höhe von 1250 Euro begleichen müsse. Da der Geschädigte die 1250 Euro erhalten hatte, stellte die Richterin das Verfahren wegen Betrugs im Hinblick auf die übrigen Tatvorwürfe ein. Wegen falscher Verdächtigung, Beleidigung in zwei Fällen und Körperverletzung verurteilte sie ihn zu einer Geldstrafe von 55 Tagessätzen zu je 15 Euro. In der Tagessatzhöhe waren sich Richterin, Staatsanwalt und Verteidiger einig. Der Staatsanwalt hatte 60 Tagessätze gefordert, der Verteidiger 50.