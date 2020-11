Nina van der Wall (42) ist die neue Kontaktbeamtin für den Bereich der Wolfsburger Innenstadt. Sie folgt damit auf Thorsten Suppra, der in Rente gegangen ist.

Die Polizeikommissarin ist nicht nur direkt für die Innenstadt, sondern auch für den Steimker Berg, Hellwinkel, Klieversberg, Reislingen, Heßlingen, Rothenfelde, Hohenstein, Wohltberg und Laagberg zuständig. „Ich habe schon immer gerne etwas mit Menschen gemacht und wollte mit ihnen in Kontakt sein und nicht nur im Büro sitzen“, sagte Nina van der Wall. Dass es jetzt für sie die Stelle der Kontaktbeamtin geworden sei, sei Zufall gewesen. „Aber ich dachte mir, dass das gut passt“, sagt sie.

Zuletzt war van der Wall in Vorsfelde im Einsatz

Bevor sie im September ihren neuen Posten angetreten hat, war sie die vergangenen drei Jahre im Einsatz- und Streifendienst in Vorsfelde tätig. „Dort habe ich auch schon an den Grundschulen die Fahrradprüfung gemacht und bei Schulbusbegleitprüfungen ausgeholfen“, erzählt sie. Davor war sie seit 2001 in Wolfsburg im Einsatz- und Streifendienst tätig.

Gemeinsam mit Thorsten Suppra war sie zunächst an ihrem neuen Einsatzort unterwegs. „Er hat mir einige Anlaufstellen gezeigt“, berichtete sie. Doch sei die Zusammenarbeit kürzer ausgefallen, als sie eigentlich angedacht war, da auch hier Corona die Planungen etwas durcheinander brachte.

Derzeit kann sie nur an Schulen zu Gast sein

Auch derzeit kann Nina van der Wall ihre Tätigkeit noch nicht so ausüben, wie sie es eigentlich gerne würde. Lediglich an den Schulen darf sie derzeit gerade noch zu Gast sein. „In den Kindergärten war ich schonmal, das hört jetzt aber auch wieder auf. In den Altenheimen war ich noch kein einziges Mal“, zählte sie die Corona-Einschränkungen auf.

Normalerweise leistet sie bei Senioren auch Präventionsarbeit und warnt vor falschen Polizeibeamten und Betrügermaschen wie dem Enkeltrick. In Kindergärten berichtet sie den Mädchen und Jungen, welche Aufgaben die Polizei so hat, an Schulen nimmt sie Fußgängerdiplom und Fahrradprüfung ab.

Nina van der Wall ist telefonisch und per Mail erreichbar

Darüber hinaus ist sie für die Ermittlung von Fahrern zuständig, die Bußgelder nicht bezahlt oder sich auf ihre Post nicht gemeldet haben. In engem Austausch steht sie zudem mit ihren beiden Kollegen, den Kontaktbeamten Jens Oertelt und Ellen Schulze, die für die anderen Wolfsburger Stadtteile zuständig sind.

Wer ein Anliegen hat, kann sich damit auch telefonisch oder per Mail an Nina van der Wall wenden. Sie ist tagsüber unter (05361) 4646473 oder unter praevention@pi-wob.polizei.niedersachsen.de erreichbar.