Wolfsburg: Ohne Testergebnis arbeiten? Bis zu 25.000 Euro Strafe

Von Unsicherheiten bei der Quarantäne-Regel und angeblich falschen Aussagen, die das Gesundheitsamt getroffen haben soll, berichtet eine Leserin. In einer Wolfsburger Firma gebe es einen oder mehrere positiv Getestete. Kontaktpersonen, die ebenfalls getestet wurden, seien allerdings - weil sie symptomfrei seien - wieder zur Arbeit gegangen - ohne dass das Testergebnis vorgelegen habe. Es gebe große Unsicherheiten. Das Gesundheitsamt habe zumindest missverständliche Aussagen getroffen, beklagt die Wolfsburgerin.

„Der Stadt ist bislang kein Fall bekannt, in dem positiv getestete Personen trotz Quarantänepflicht ihren Arbeitsplatz aufgesucht haben“

Wir fragten bei der Stadt nach: „Der Stadt ist bislang kein Fall bekannt, in dem positiv getestete Personen trotz Quarantänepflicht ihren Arbeitsplatz aufgesucht haben“, teilt Monia Meier von der städtischen Kommunikation mit und unterstreicht. „Selbstverständlich teilt das Gesundheitsamt weder ermittelten Kontaktpersonen der Kategorie I (noch ohne Testergebnis), noch positiv getesteten Personen mit oder ohne Symptomen mit, zur Arbeit gehen zu können, solange kein negatives Testergebnis vorliegt oder die Quarantäne beendet ist.“ Im Klartext: Erst der negative Test gibt der Kontaktperson grünes Licht. Allerdings steht in jedem Fall die Quarantäne an (zwei Wochen) ab dem Zeitpunkt, wo es den Kontakt mit der infizierten Person gab.

Sonderregelungen in bestimmten Fällen

Es gebe jedoch Sonderregelungen in bestimmten Fällen, beispielsweise wenn es in der Pflege zu relevanten Engpässen komme. Monia Meier: „Wenn die Versorgung von Patienten nicht anders gewährleistet werden kann, ist es unter bestimmten, aber sehr eng gefasstem Umständen möglich, dass ausnahmsweise positiv getestete Pflegende - aber nur bei Symptomfreiheit und unter Vollschutz (Anzug, Brille, FFP2-3 Maske, Handschuhe) - arbeiten dürfen.“

Zum Thema Bußgeld verweise man auf die Niedersächsische Corona-Verordnung und den Bußgeldkatalog des Landes, die online einzusehen seien: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html.

Bei Kontakt mit einer positiv getesteten Person gelten in jedem Fall zwei Wochen Quarantäne ab Kontakt

Die Vertreterin der Stadt: „Verstöße gegen die Corona-Verordnungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.“ Man unterscheide übrigens, so Monia Meier weiter, häusliche Isolierung (bei bestätigter Covid-Infektion) und Quarantäne (von Kontaktpersonen der Kategorie I).

Zusammengefasst heißt dies: Bei Kontakt mit einer positiv getesteten Person gelten in jedem Fall zwei Wochen Quarantäne ab Kontakt. Auch wenn der Test schon nach drei Tagen negativ ist. Hintergrund ist, dass man davon ausgeht, dass ein Covid-Ausbruch bis zu 14 Tage nach Infektion möglich ist.

Und was ist eine Kontaktperson der Kategorie II? Das Robert-Koch-Institut definiert es so: „Weniger als 15 Minuten Gesichts-Kontakt, keinen Kontakt zu Körperflüssigkeiten, Sekreten der Kontaktperson.“ Das Gesundheitsamt wird wie bei Kontaktperson I eingebunden. Möglichst alle Kontakte reduzieren, Symptomkontrolle bis zum 14. Tag, häufiges Händewaschen, Hygieneregeln konsequent umsetzen, lautet die Ansage.

