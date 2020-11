Wolfsburg. Die bisherigen Kontrollen zeigten, dass die Menschen sich überwiegend an die Auflagen hielten.

Ordnungsdienst und Polizei kontrollieren in Wolfsburg vermehrt

Einsatzkräfte des städtischen Ordnungsdienstes und der Polizei reagieren mit erhöhten Präsenz- und notwendigen Kontrolltätigkeiten, um die konsequente Durchsetzung der landesweit geltenden Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus zu unterstützen, wie die Polizei mitteilt.

Markus Glomb als Leiter Einsatz der Wolfsburger Polizei kündigt ein angemessenes, aber konsequentes Vorgehen bei den Kontrollen an: „Die zielgerichteten Überprüfungen der neben den bestehenden regulären Einsatz- und Streifendiensten eigens aufgestellten Einsatzkonzeption genießen – wie schon in der ersten Jahreshälfte – absolute Priorität. Wir haben Einsatzkräfte zusammengezogen, um in der aktuellen Situation unserer besonderen Verantwortung gerecht zu werden. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden dabei konsequent verfolgt.“

Gute Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt in Wolfsburg

Ordnungsdezernent Andreas Bauer: „Bei der Kontrolle zur Einhaltung der neuen Corona-Regeln können wir auf eine bewährte und gute Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt in Wolfsburg zurückgreifen. Wir stehen in engem Austausch. Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sich wie bisher vorbildlich an die Regeln halten wird.“

Die bisherigen Kontrollen am vergangenen Wochenende zeigten, dass die Menschen die präventiven und aufklärenden Kommunikationsangebote annehmen und sich weit überwiegend an die Auflagen hielten, heißt es abschließend in der Mitteilung.

red