Wieder haben Kanzlerin und Länderchefs bei der Entscheidung zum Lockdown allein die Infektionszahlen im Blick gehabt. Dass ihr scheinbar ungebremstes Wachstum aufgehalten werden muss, ist doch unbestritten. Aber mit dieser Strategie? Ist es überhaupt eine?

Was im Maßnahmenpaket unter „Freizeit“ abgehakt wird, umfasst und trifft den Gesundheitsbereich, der seit Jahren von den Sportvereinen bewältigt wird.

Beispiele: Herzpatienten, Krebserkrankte, psychomotorische Gruppen, Demenzpatienten. Bei letzterer Zielgruppe ist es auch für die Angehörigen eine Riesenerleichterung, dass ihre Lieben betreut werden und sie selbst einmal für eine Stunde Luft holen können.

Das Prinzip, unter dem Trainer und Übungsleiter (Stundenlohn zumeist zwischen 15 und 20 Euro) nach umfassender Ausbildung mit den Reha-Sport-Patienten arbeiten, ist die Hilfe zur Selbsthilfe. So wird diese Arbeit auch ausdrücklich von den Krankenkassen begrüßt und gefördert. Jene Arbeit, die nach mühseligem Start nach dem ersten Lockdown jetzt wieder auf Null gesetzt wird.

Damit kein Missverständnis entsteht: Die Vereine (wie übrigens die Schwimmbäder auch), haben in den vergangenen Monaten unter Pandemiebedingungen gearbeitet, nicht im Normalbetrieb. Das heißt: Begrenzte Teilnehmerzahl, vorheriges Anmelden, strenge Hygiene- und Abstandsregeln, die vergangene Woche noch einmal verschärft wurden. Niedergeschlagen, traurig und am Boden ist jetzt die Stimmung in den Vereinen. Man motiviert sich gegenseitig, will auch den zweiten Lockdown gemeinsam überstehen.

Dass die Infektionszahlen katastrophal sind, ist unbestritten. Unbestritten ist auch, dass nicht differenziert wird bei den Maßnahmen. Dass Kitas und Schulen aufbleiben, ist ein wichtiges Ziel. Ebenso wichtig ist aber, dass Menschen, die auf gesunderhaltende Maßnahmen angewiesen sind, nicht vergessen werden.

Stichwort Bäder. Der Nachweis ist erbracht, dass Bäder unter strengsten Pandemie-Bestimmungen keine Gefahr darstellen. Und auch hier deutet einiges darauf hin, dass Regierung und Länderchefs offensichtlich keinen Bezug zu den tatsächlichen Begebenheiten vor Ort haben.

Die Entscheidung, den so genannten „Freizeitbereich“ jetzt wieder auf Eis zu legen, ist eine gegen den Patienten.

Was sagen eigentlich die Krankenkassen dazu? Und die Ärzte, die die Verordnungen für die Patienten ausstellen? Und unsere Bundestagsabgeordneten, über deren Köpfe die jüngste Lockdown-Entscheidung getroffen wurden? Dies fragt man sich da schon.

Noch einmal: Der Kampf gegen die Pandemie und die katastrophalen Infektionszahlen ist unumgänglich. Aber nicht auf dem Rücken derer, die wie Kanzlerin Merkel sagt, ohnehin schon nicht „auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“