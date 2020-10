Corona in Wolfsburg: Auf die Pflegekräfte kommt es an

Gesundheitsminister Jens Spahn und Intensivmediziner warnen angesichts steigender Coronazahlen vor einer Überlastung der Krankenhäuser in Deutschland. Im Klinikum Wolfsburg kann davon heute noch keine Rede sein. Im Fall der Fälle würde es nach Angaben der Stadt-Pressestelle jedoch wohl zuerst an Pflegekräften mangeln.

Auch in Wolfsburg sind die Corona-Neuinfektionszahlen zuletzt tagelang gestiegen. Im Klinikum landeten bislang derweil nur sehr wenige Betroffene: Am Donnerstagnachmittag kümmerten sich die Ärzte um vier Covid-Patienten, von denen zwei auf der Intensivstation lagen. Auch auf dem Höhepunkt der ersten Coronawelle im Frühjahr war das Klinikum Wolfsburg nie ausgelastet.

Zwischen Infektion und Intensivstation liegen im Schnitt zehn Tage

Der Hamburger Intensivmediziner Professor Stefan Kluge erklärte am Mittwoch als Gast bei „Markus Lanz“, wie schnell sich so etwas ändern kann. Demnach vergehen, bis ein Covid-Patient einen Zustand erreicht, in dem er intensivmedizinische Hilfe benötigt, im Durchschnitt zehn Tage. Wie gut die Kliniken mit den Neuinfizierten von heute klar kommen, zeigt sich nicht heute, sondern in der zweiten Novemberwoche.

Kluge hat nach eigener Aussage auf jeden Fall angesichts der jüngsten Entwicklung der Infektionszahlen „richtig Angst“ bekommen. Ausschlaggebend ist seinen Ausführungen nach nicht die Zahl der freien Intensivbetten, sondern ob Personal für diejenigen da ist, die in diesen Betten liegen: „Wir haben jetzt schon zu wenig Pflegepersonal.“

Auch am Klinikum Wolfsburg müsste wohl zunächst das Personal aufgestockt werden

Hier liegt auch in Wolfsburg der Hund begraben. Auf die Frage, ob zuerst die Intensivbetten oder das Personal knapp würde, sollte das Klinikum einen Ansturm von Covid-Patienten erleben, antwortet die Stadt Wolfsburg als Trägerin, es komme auf die Behandlungserfordernisse an. Aber: „Grundsätzlich würde wohl eher zunächst das Personal aufgestockt werden müssen.“

Die Berufsgruppe, die die Kapazitätsgrenze setzt, sind in Wolfsburg wie in Hamburg die Pflegekräfte. Versuche, dieses Personal aufzustocken, wurden über den Sommer nicht unternommen. „Dafür gab es angesichts der Lage keine Erfordernis“, heißt es von der Kommune.

Intensivpflege können nur Fachkräfte

Im Hanns-Lilje-Heim sind im Frühjahr Freiwillige eingesprungen, um während des dortigen Ausbruchs zu helfen. Auf der Intensivstation des Klinikums bräuchte es, so die Stadt-Kommunikation, für eine angemessene Versorgung erkrankter Menschen entsprechendes Fachpersonal.

