Fallersleber Altstadtfest-Schläger steht wieder vor Gericht

Er ist einer der gefährlichsten Menschen Wolfsburgs – wenn er sich besäuft. Als Altstadtfest-Schläger erwarb sich R. zweifelhaften Ruhm. Der Absturz des 27-Jährigen ist beispiellos. Doch schlimmer ist die Tatsache, dass er immer wieder Unschuldige zu Opfern macht. Am Dienstag stand er als Angeklagter vor dem Amtsgericht. Gemeinsam mit seinem Komplizen A. (28) hatte er am 1. Juni einen Taxifahrer verprügelt.

Mal wieder so richtig einen draufmachen

A. hatte unter anderem im März 2014 mit Sturmhaube maskiert die Hem-Tankstelle in der Grauhorststraße überfallen und eine schwangere Kassiererin mit einer Pistolen-Attrappe bedroht. Wegen dieser Tat wurde er vom Landgericht zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Es blieb nicht seine letzte Verurteilung. Erst im April 2020 hatte man A. aus dem Gefängnis entlassen. Am Tattag, den 1. Juni, wollte er gemeinsam mit R. erstmals wieder „so richtig einen draufmachen“, wie er im Prozess bekundete.

R. war erst vier Wochen vor der Tat zu 2 Jahren 8 Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte alkoholisiert bei

In diesem Touran baute R. Ende Oktober 2019 auf der B188 bei Kästorf einen folgenschweren Unfall. Er wurde schwer verletzt, seine Lebensgefährtin erlitt eine Querschnittslähmung. Foto: Polizei Wolfsburg

einem Autounfall auf der B188 seine Lebensgefährtin zur Behinderten gefahren. Dieser Crash ereignete sich im Oktober 2019. Wiederum nur einen Monat zuvor war R. vom Amtsgericht zu 16 Monaten Haft verurteilt worden wegen einer Attacke auf zwei Polizisten auf dem Altstadtfest 2018. Einem Beamten hatte er einen Bierkrug ins Gesicht geschlagen, dem anderen mit einem Schlag die Nase gebrochen. Bereits im Dezember 2013 war R. wegen einer Gewalttat auf dem Altstadtfest zu 21 Monaten Jugendhaft verurteilt worden. Er hatte einem Mann mit einem Tritt in den Rücken den ersten Halswirbel gebrochen.

Dem Taxifahrer wurden ein Unterarm und die Nase gebrochen

In der Tatnacht hatte sich das Duo in der Innenstadt ein Taxi genommen. Nach einem Abstecher zu einer Tankstelle, um Bier zu kaufen, wollte sich R. weiter nach Hannover kutschieren lassen. Dort hatte er eine gemeinsame Wohnung mit seiner querschnittsgelähmten Lebensgefährtin. Der Taxifahrer verlangte 170 Euro für die Fahrt und ließ sich nicht herunterhandeln. Schon meldete sich A. zu Wort und fragte, ob er den Fahrer zusammenschlagen soll, was R. da noch verneinte.

Der Fahrer setzte beide am Hochring ab. Die Angeklagten stiegen aus ohne zu zahlen. Dann kehrte R. zurück, setzte sich auf den Beifahrersitz, wollte wieder über den Fahrpreis diskutieren. Dann schlug er dem Fahrer ins Gesicht. A. riss die Fahrertür auf. Bei dem folgenden Gewitter aus Fausthieben und Tritten wurde dem Opfer der linke Unterarm sowie die Nase gebrochen und fast drei Zähne ausgeschlagen.

R. geht leicht hoch wie ein brennendes Fass Dynamit, wenn er getrunken hat

Dass beide Täter vor der Attacke gezecht hatten, ist unstrittig. Ob es tatsächlich so viel war, wie sie behaupteten, dass sie sogar einen Filmriss hatten, darf stark bezweifelt werden. Ein psychiatrischer Gutachter attestierte R. zumindest eine dissoziale Persönlichkeitsstörung: Trinke dieser Alkohol, benötige es nur einen Funken, damit er gewalttätig werde.

R. (rechts) gehörte mal zu den besten VW-Azubis. Er baute mit am Wörthersee-GTI. Den stellte er 2014 Prinz Andrew (links) vor. Foto: Holger Hollemann / picture alliance / dpa

Die Angeklagten hatten Glück, dass zum einen die Attacke auf den Taxifahrer nicht als versuchter Raub angeklagt und zum anderen das Verfahren nur vor dem Strafrichter verhandelt wurde. Das schränkte das Strafmaß ein. R. und A. wurden jeweils zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Im Fall von R. wurde außerdem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet, damit er an seinem Alkoholproblem arbeiten soll. Aus seinen übrigen Verurteilungen wird eine neue Gesamtstrafe gebildet.

Ganz unten angekommen

R. gehörte mal bei VW zum Kreis der besten Azubis seines Jahrgangs. Er durfte deshalb am Wörthersee-GTI mitbasteln und die Arbeit Prinz Andrew vorstellen, als der 2014 zur Stippvisite in Wolfsburg war. Seit der Taxifahrer-Attacke sitzt er in Haft. VW hat den Arbeitsvertrag aufgelöst. In der JVA Wolfenbüttel arbeitet R. als Lackierer und verdient jetzt im Monat 100 Euro. Er macht ansonsten Kraftsport und sich laut eigenem Bekunden nun erstmals Gedanken über sein Leben.

