Wolfsburg: Schau thematisiert Klimawandel und Müllkippe Meer

Die Sonderausstellung „Pale Blue Dot – unsere Erde ein blassblauer Punkt?“ zeigt das

Phaeno vom 31. Oktober bis 13. Dezember. „Pale Blue Dot“ ist der Name eines Fotos der Erde, das von der Raumsonde Voyager aus einer Entfernung von 6 Milliarden Kilometern aufgenommen wurde. Unser einzigartiger blauer Planet ist zunehmend Einflüssen wie dem Klimawandel und Umweltverschmutzung ausgesetzt, heißt es in der Mitteilung des Science-Centers.

Im Mittelpunkt der Ausstellung: gefährdete Korallenriffe und Seetangwälder

Die Sonderausstellung gibt Einblicke, was diese Entwicklung insbesondere für unsere Meere bedeutet und vermittelt wichtige Erkenntnisse über besondere Meeresbewohner, die Tiefe der Meere oder auch über Strömungsdynamik.

Unser blauer Planet ist in Gefahr. Foto: Janina Snatzke / Phaeno

Dabei möchte die Umweltausstellung nach Angaben des Phaeno zum einen die Schönheit und den Wert der Ozeane darstellen, aber auch auf deren konkrete Gefährdungen hinweisen. Interaktive Stationen vermitteln beispielsweise, wie sehr unsere Ozeane miteinander verbunden sind und machen die Meere und ihre Bewohner mit allen Sinnen begreifbar. Mit dabei ist auch eine poetische Geschichte von tausenden Plastikenten, die versehentlich ins Meer gerieten und nach und nach von der Arktis bis nach Japan im Eis, in Strömungen und an den Küsten zu finden sind. Auf die bekannte Gefährdung der Ozeane durch Plastikmüll wird ein Kunstprojekt hinweisen.

Ein Themenschwerpunkt der Ausstellung sind die gefährdeten Korallenriffe und Seetangwälder, die in ihrer Bedeutung für die Umwelt vergleichbar sind mit den tropischen Regenwäldern. Die Sonderausstellung, die in Schottland anlässlich des Edingburgh-Science- Festivals entwickelt wurde, startet am 31. Oktober eine einjährige Europatour und wird dabei erstmals im Phaeno für Besucher zu sehen sein.

Unterwasserwelt: Häkelaktion der Häkel-AG des Wolfsburger Ratsgymnasiums

Als begleitendes Projekt zur Ausstellung „Pale Blue Dot“ werden Häkelprofis zusammen mit Besuchern versuchen, eine Unterwasserwelt mithilfe flinker Maschenkunst nachzubilden, um besonders auf die gefährdeten Ökosysteme aufmerksam zu machen. Durch die Verschmutzung der Meere, Überfischung und Klimaerwärmung ist heute bereits mehr als ein Fünftel aller Korallenriffe weltweit verschwunden, so das Phaeno.

Die Profis der Häkel-AG des Wolfsburger Ratsgymnasiums werden während der Sonderausstellung an den Wochenenden die Besucher dabei unterstützen, einzelne Korallen, Wasserpflanzen oder Meerestiere für eine größere Skulptur zu häkeln. Termine: 31. Oktober, 1., 7./8., 14./15., 21./22., 28./29. November, 5./6. Dezember, 12./13. Dezember; jeweils 14 bis 17 Uhr.

Das Phaeno sucht Häkelfans

Für die Häkelaktion werden noch begeisterte Unterstützer gesucht. Wer eine Häkel-AG in der Schule betreut, Häkeln im Unterricht durchnimmt oder selbst gern häkelt, ist jetzt gefragt. Das Phaeno freut sich über kleine und große Häkelkunstwerke wie Korallen, Kraken, Fische und vieles mehr für die Unterwasserwelt. Alle Werke werden von der Häkel-AG des Ratsgymnasiums Wolfsburg in die entstehende Unterwasserwelt eingebaut.

Die Häkelarbeiten können bis zum 20. November von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 14 Uhr an der Phaeno-Kasse abgegeben werden. Als Dankeschön wartet ein Eintrittsgutschein für einen Tagesbesuch auf die Spender.

red