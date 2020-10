Erneut Einbruch ins Wolfsburger Badeland – Tresore aufgesprengt

Nur eine Woche nach dem ersten Einbruch ins Badeland verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Badeland. Die Polizei will nicht über den Hintergrund der Taten spekulieren. Gleichwohl ist doch anzunehmen, dass dieselben Täter zu einem zweiten nächtlichen Besuch in das Erlebnisbad zurückkehrt sind, um dort zwei Safes zu knacken, die sie vielleicht beim ersten Mal bereits entdeckt haben – nur fehlte ihnen da noch das nötige Gerät.

Totales Chaos herrschte nach dem Einbruch im Tresorraum. Foto: GMF GmbH & Co. KG / Stadt Wolfsburg Brachiales Vorgehen der Täter Feststeht: Beim jüngsten Einbruch waren keine fingerfertigen Gentleman-Safeknacker mit Stethoskop am Werk. Denn wie die Stadt mitteilte, wurden die Tresore aufgesprengt. Bilder vom Tatort, die unserer Zeitung vorliegen, zeigen zum einen das Ausmaß der Zerstörung, zum anderen wie brachial die Täter bei ihrer Suche noch Wertvollem vorgingen. Angesichts der kurzen Zeitspanne nach der Schließung des Badelands um 20 Uhr bis zur Entdeckung des Einbruchs um 0.30 Uhr durch Reinigungskräfte müssen die Täter gut vorbereitet gewesen sein. Sie wussten wohl genau, wann sie ungestört sein würden, so dass auch niemand von den Knallen aufgeschreckt wird. Der Server wird beschädigt und das Kassensystem fällt aus Zutritt zum Badeland hatten sich die Unbekannten durch ein eingeschlagenes Fenster im Saunabereich verschafft. Anschließend bewegten sie sich auf ihrer Suche nach Beute im Gebäude und betraten verschiedene Räume. Bei der Sprengung der Tresore wurde auch der Computerserver des Badelandes beschädigt, teilte die Stadt mit. Es bestand danach keine Anbindung mehr ans elektronische Kassensystem sowie den Online-Ticket-Verkauf. Aus diesem Grund musste das Badeland am Montag geschlossen bleiben. Gäste sowie Schulen und Sportvereine konnten noch rechtzeitig vor der Öffnung des Bades informiert werden, so die Stadt. Alle anderen Besucher wurden über eine Nachricht bei Facebook und Aushänge am Badeland in Kenntnis gesetzt. Die Höhe der Beute konnte die Stadt am Montag noch nicht beziffern. Aber allein durchs gewaltsame Vorgehen der Täter vermutet die Polizei einen Sachschaden von mehr als zehntausend Euro. Schon bei der Tat vor einer Woche, die sich zwischen Sonntag, 18. Oktober, 20 Uhr und Montag, 1.50 Uhr, ereignete, wurde schätzungsweise 5000 Euro Schaden angerichtet. Auch diese Tat wurde durch Reinigungskräfte entdeckt. Die beiden Tresore wurden von den Tätern aufgesprengt. Dabei wurde der Computerserver beschädigt. Foto: GMF GmbH & Co. KG / Stadt Wolfsburg Ermittler hoffen auf Zeugen, die Sonntag ab 19 Uhr beim Badeland waren Noch gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die Ermittler des zuständigen 2. Fachkommissariates des Zentralen Kriminaldienstes gehen davon aus, dass sich die Einbrecher bereits relativ zeitnah zum Zeitpunkt der Schließung des Bades Sonntagabend um 20 Uhr im Bereich des Allerparks aufgehalten haben, um einen günstigen Moment für ihr Vorhaben abzupassen. Daher hoffen die Beamten auf jegliche Hinweise, zum Beispiel Spaziergängern oder Besuchern des Naherholungsgebietes, die ab 19 Uhr Ungewöhnliches beobachtet haben. Zeugen mögen sich bei der Polizei Wolfsburg melden unter Telefon (05361)46460. Lesen Sie mehr zum ersten Einbruch Täter brechen in Wolfsburger Badeland ein und wühlen in Büros