Wolfsburg hat die Schwelle von 35 Corona-Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Laut Zahlen des Landesgesundheitsamtes lag die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz am Montag, 26. Oktober, bei 40,2. Mit der Warnstufe Orange drohen strengere Coronaregeln.

Denn die Landesregierung hat eine neue, seit dem vergangenen Freitag geltende Verordnung erlassen. Demnach soll bei einer Inzidenz von mehr als 35 Coronafällen an stark frequentierten Orten auch unter freiem Himmel Maskenpflicht herrschen. Die Örtlichkeiten, an denen diese Maskenpflicht gilt, legen die Städte und Landkreise selbst fest. Darüber hinaus droht Wolfsburgs Gastronomen eine Sperrstunde, und es könnte sein, dass unter anderem bei Kulturveranstaltungen weniger Besucher zugelassen werden. An privaten Feiern und Zusammenkünften dürfen in Städten und Landkreisen mit der genannten Inzidenz laut Verordnung der Landesregierung nur maximal 15 Personen teilnehmen.

In einigen Wolfsburger Schulen bleibt die Maske nun auch im Unterricht auf

Die Stadt Wolfsburg hat noch keine neue Allgemeinverfügung erlassen, jedoch für Dienstag, 27. Oktober, eine Pressekonferenz zur Coronalage in Wolfsburg angekündigt.

In einigen Wolfsburger Schulen tragen Schüler und Lehrer anders als vor den Ferien seit diesem Montag auch im Unterricht Mund-Nasen-Schutz. Zum Beispiel an der Hauptschule Fallersleben. Dort hofft Schulleiter Rüdiger Czubba, so das Ansteckungsrisiko einzudämmen, das von Schülerinnen und Schülern ausgehen könnte, die sich in den Herbstferien in innerdeutschen Corona-Hotspots aufgehalten haben. Oder am Theodor-Heuss-Gymnasium, wo darüber hinaus der gesamte siebte Jahrgang sowie fünf Lehrer voraussichtlich noch bis einschließlich Dienstag wegen mehrerer Coronafälle in Quarantäne sind.

Schuldezernentin hat Schulen in den Herbstferien wegen Corona angeschrieben

Wolfsburgs Schuldezernentin Iris Bothe hatte die weiterführenden Schulen in der zweiten Ferienwoche angeschrieben und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht empfohlen. THG-Leiterin Katrin Gaus hat diese Empfehlung gegenüber Schülern, Eltern und Lehrern als Bitte formuliert. Sie berichtet von einer positiven Resonanz auf die freiwillige Maßnahme: „Das machen fast alle.“ Lediglich drei Eltern hätten ihr geschrieben, sie wollten nicht, dass ihre Kinder im Unterricht Maske tragen. „Das ist ihr gutes Recht“, so Gaus.

