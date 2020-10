Im e-Crafter zu den Trollstigen

Einmal Nordkap und zurück im e-Crafter? Geht nicht? Geht doch! Frank Eusterholz hat die 7500 Kilometer lange Gesamtstrecke mit diesem Volkswagen-Lieferfahrzeug – von Hannover aus – zurückgelegt. Er hat damit Skeptiker eines besseren belehrt. So viel sei vorausgeschickt: Die Lade-Infrastruktur für Elektroautos ist im Land der Fjorde wesentlich breiter und besser aufgestellt als beispielsweise in Deutschland. Davon hat sich der 54-jährige Berufskraftfahrer – „Ich habe am Steuer von Bussen, Last- und Lieferwagen gesessen“ – während seiner Tour in Nordeuropa überzeugt. Er selbst wohnt inzwischen auf der dänischen Ostseeinsel Samsø, „der Ruhe wegen“, wie er sagt. Am Samstag gab Frank Eusterholz im Nutzfahrzeuge-Pavillon der Autostadt einen kurzen Einblick in seine Reisevorbereitungen und in die Erfahrungen, die er mit Land, Leuten und dem E-Mobil machte.

Der e-Crafter steht derzeit – inzwischen wieder blitzblank geputzt – im Pavillon. Bevor er sich zum Nordkap aufmachte, probierte sich der „Mobilitätspionier“ im Umgang mit dem e-Crafter aus. Die Übungsstrecke führte von Wolfsburg über Paderborn ins Sauerland und zurück zum Ausgangspunkt. Bevor er sich mit Kaffee, Kleidung, Proviant und vielen, vielen Adaptern, und damit für fast alle Problemfälle an norwegischen Ladesäulen gerüstet, auf den Weg machte, lud sich Eusterholz eine App aufs Smartphone. „Better Route Planner“ zeigt(e) unter anderem Verbrauch und Reichweiten verschiedener E-Modelle auf. Allein: Der e-Crafter ist darin noch nicht verzeichnet. Der findige Frank Eusterholz berechnete die Werte deshalb anhand eines Golf Caddys. Zunächst führte sein Weg über Hamburg. Dort wurde ein Camping-Modul in das Auto integriert, das in Berlin produziert wurde. Die Idee zu der Nordkap-Tour stammt vom Vater des 54-Jährigen. Der ist erkrankt, konnte diese Reise nicht mit antreten, und so machte sich Frank Eusterholz allein auf den Weg. Seine Erlebnisse ließ – und lässt – er seinen Vater und ein größeres Publikum über You-Tube mitverfolgen. Was den Berufskraftfahrer besonders beeindruckte? „Die Fahrt zu den Trollstigen. 11 Kilometer mit einem Anstieg von 10 Prozent“, erzählte er. Der eigentliche Knalleffekt war für ihn dieser: „Losgefahren bin ich mit einer Restreichweite von 100 Kilometern. Oben angekommen, waren es nur noch 50 Kilometer. Nach der Abfahrt waren es dann wieder 90 Kilometer. Beim Verbrenner hätte ich permanent Energie verbraucht. Beim Elektroantrieb habe ich bergab fast die gesamte Energie zurückgewonnen.“ Weitere Impressionen: Als eine der angesteuerten Ladesäulen defekt war, hat er beim Chefarzt eines (Senioren-)Heims „aufgetankt“. Und nach seiner Ankunft am Nordkap öffnete er morgens die Türen seines Camping-Crafters und Rentiere standen um das Mobil herum. Den Komfort seines Fahrzeugs umschrieb der Elektroauto-Fan mit „der ist so richtig über die Straßen geglitten“. Frank Eusterholz fügte augenzwinkernd an: „Hätte mir jemand gesagt, ich solle bis nach Sizilien weiterfahren, ich hätt’s gern getan. Aber dann hätte es Ärger mit meiner Familie gegeben.“