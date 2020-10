Start-up entwickelt Freizeit-App für Wolfsburg und die Region

Neu in einer Stadt, noch kein soziales Umfeld und auch keine Ideen für die eigene Freizeitgestaltung – dieses Gefühl kennt Christopher Schielke aus seiner Studentenzeit. So ergeht es anderen Menschen doch auch, dachte sich der 32-jährige Wolfsburger – und entwickelte zusammen mit seinem Schwager Julien Bartkowski eine Freizeit-App. Seit dem 1. Oktober steht „Joller“ zum Download im App Store und bei Google Play zur Verfügung.

Zwei Jahre Entwicklungszeit

Auf der Plattform können Nutzer Freizeitaktivitäten, besondere Angebote und Menschen mit gleichen Interessen finden. Angesprochen werden sollen in erster Linie Menschen in der Region Wolfsburg, Braunschweig und Gifhorn. „Wir haben zwei Jahre lang alles selbst konzipiert, programmiert, getestet und optimiert“, erzählt Schielke, der hauptberuflich beim VfL Wolfsburg tätig ist. Die jungen Gründer und Geschäftsführer suchten sich im Freundes- und Bekanntenkreis Verstärkung und weitere Expertise. Anne-Kathrin Beugel, Lasse Schumacher, Phillip Voigtländer und Marcel Nielebock gehören ebenfalls zum jungen Start-up-Unternehmen und bringen ihr Wissen unter anderem bei den Themen Datenschutz, Finanzen oder Vertrieb ein.

Registrieren mit E-Mail, Name und Foto

Und so einfach funktioniert Joller: Die Nutzer müssen sich zunächst mit E-Mail-Adresse, Name und Profilfoto registrieren. In nur wenigen Schritten können sie dann eigene Angebote einstellen oder an solchen teilnehmen: Lauf- oder Tennispartner gesucht, mittwochs Fußballspielen im Park, ein Bier trinken gehen, am Wochenende online Fifa 21 zocken oder einen Spieleabend ausrichten.

So sieht die neue Joller-App aus. Foto: Privat

Joller ist für alle Nutzer kostenlos und frei von Werbung oder Pop-ups, verspricht Schielke. „Wir haben die Entwicklung der App komplett eigenfinanziert“, sagt der Wolfsburger. Geld verdienen wollen die Gründer aber mittelfristig auch. Dafür suchen sie gewerbliche Partner, die auf der App mit Preisnachlässen die Nutzer in ihre Geschäfte locken. „In Braunschweig haben wir schon Partner gefunden, in Wolfsburg sind wir mit einigen in Gesprächen“, verrät Schielke.

500 Nutzer haben sich angemeldet

Seit dem 1. Oktober haben sich laut Schielke rund 500 Nutzer bei Joller registriert. „Das ist in Ordnung, aber es ist noch Luft nach oben.“ Der Traum der jungen Gründer ist es natürlich, dass die App einschlägt und eines Tages sogar richtig Geld abwirft. „Wir glauben an die Idee“, unterstreicht Schielke. Gleichzeitig räumt der 32-Jährige ein, dass die Corona-Pandemie die Einführung einer Freizeit-App nicht erleichtert. „Wir wollten eigentlich schon im Frühjahr an den Start gehen, aber dann haben wir das noch einmal verschoben und die App weiter verbessert.“ Damit sich nicht zu viele Menschen für eine Veranstaltung verabreden, können derzeit maximal zehn Teilnehmer eingeladen werden.

Jux und Dollerei – Joller

Bleibt noch die Frage, wie die App-Entwickler auf den Namen Joller für ihr Baby gekommen sind. Schielke gibt die Antwort: „Wir haben das ganze aus Spaß an der Freude gemacht, quasi aus Jux und Dollerei. Aus den beiden Begriffen ist dann Joller geworden – kurz und einprägsam.“