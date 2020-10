Eine Leserin, die sich über Maskenmuffel im Bahnhof ärgert, wendete sich mit folgender Schilderung an uns. Am Wochenende sei sie auf etwa zehn Personen im Wartebereich gestoßen, die die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Dies sei dort nicht notwendig, so die Antwort der Leute, die den Schutz um den Hals trugen.

Bahnmitarbeiterin konnte nicht helfen, Reisende ist verärgert

Die Leserin: „Am Bahnsteig sprach ich eine Mitarbeiterin an. Da könne sie nichts ändern, nur Bundesbahnpolizei, Polizei oder Ordnungsamt könnten die Maskenmuffel auffordern, den Schutz zu tragen oder Ordnungsgelder zu verhängen. Wenn sie deshalb die Polizei rufen würde, bekäme sie zur Antwort: Ist das Ihr Ernst?“. Sie, so die Wolfsburgerin, wundere sich nicht über die aktuell hohe Ansteckungsrate, wenn noch nicht mal die Bahn ihr Hausrecht ausübe.

Rat der Bahn: Zur Not DB-Sicherheit oder Bundespolizei holen

Die Bahn erklärt auf Nachfrage: „Am besten wenden sich die Fahrgäste an die Mitarbeiter der DB (Service-Mitarbeiter oder DB-Sicherheit) oder wenn vor Ort, auch an direkt an die Bundespolizei“, so eine Sprecherin des Unternehmens. „Für die Sicherheit auf Bahnhöfen und in Zügen sorgen rund 4.000 Mitarbeiter der DB Sicherheit. Sie kontrollieren auch die Einhaltung der Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung.“

Keine Personalzahlen zu Wolfsburg und anderen einzelnen Bahnhöfen

Auf Wolfsburg bezogen erläutert die Sprecherin, dass zu einzelnen Bahnhöfen keine Zahlen genannt würden. Der Schutz der Gesundheit von Mitarbeitenden und Fahrgästen habe allerdings für die Bahn oberste Priorität. „Daher gilt klar: Reisende sind verpflichtet, Mund und Nase zu bedecken. In Niedersachsen gilt dies auch in Bahnhöfen“, so die Sprecherin. Sollten sich Fahrgäste nach einer wiederholten Aufforderung weigern, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, könne die Bundespolizei/Polizei hingeholt werden.“ Das Verhängen von Bußgeldern sei Sache der Behörden.

Reisende wollen wissen: Was ist mit zu engem Sitzen im Zug?

Andere Reisende wollen von der Bahn wissen: Weshalb werden in Pandemie-Zeiten alle Sitze in den Zügen vergeben? Die Bahnsprecherin: „Wir nehmen seit dem Ende des Lockdowns die Anpassung unseres Angebots an die Nachfrage so vor, dass unseren Kunden eine hohe Kapazität an Sitzplätzen zur Verfügung steht, zum Beispiel doppelte Zuglänge auf nachfragestarken Städteverbindungen.“

Bordpersonal hilft bei der Belegung

Zudem helfe das Bordpersonal, die Plätze bestmöglich zu belegen. Die Reservierungen würden begrenzt, um Reisenden Möglichkeit zu geben, sich umzusetzen, weist die Bahn die Kritik zurück. Bei zu großer Auslastung behalte man sich zudem vor, den Ticketvorverkauf auszusetzen.

System des spontanen Zustiegs bleibe auch in Corona-Zeiten bestehen

Am von den Fahrgästen geschätzten System, das man überall spontan einsteigen könne, werde festgehalten, unterstreicht die Bahn.