Die Inzidenz in Wolfsburg liegt aktuell noch im grünen Bereich, sie steigt jedoch an.

Wolfsburg. In Wolfsburg sind aktuell 37 Bürger an Corona erkrankt. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich 494 Bürger, 405 sind wieder genesen.

In Wolfsburg gibt es seit Freitag sechs Neuinfektionen (zwei am Samstag, drei am Sonntag, eine am Montag) zu vermelden. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 494, davon genesen sind 405 Bürger.

52 Wolfsburger starben bislang an oder mit dem Virus. Derzeit gibt es 37 aktuelle Fälle, in den vergangenen Tagen infizierten sich 28 Personen, die Inzidenz liegt somit bei 22,3.

