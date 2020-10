Zu einem Einbruch in das Freizeitbad Badeland im Allerpark ist es in der Nacht zu Montag gekommen.

Wolfsburg. Die Unbekannten öffnen am Haupteingang mit Gewalt ein Fenster und betreten dann verschiedene Büroräume. Der Schaden liegt bei 5000 Euro.

Täter brechen in Wolfsburger Badeland ein und wühlen in Büros

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in das Erlebnisbad Badeland im Allerpark eingebrochen. Was die Täter dabei entwendet haben, ist derzeit unbekannt, schreibt die Polizei.

Eine Angestellte hatte den Einbruch gegen 2 Uhr bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand gelangten die Täter im Zeitraum von 20 Uhr am Sonntag bis 2 Uhr am Montag an die Gebäudeseite nahe dem Haupteingang.

Türen und Schränke der Büros öffneten die Einbrecher mit zerstörerischer Kraft

Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und stiegen durch dieses ins Innere des Gebäudes ein. Anschließend bewegten sich die Täter im Gebäude und betraten verschiedene Büroräume. Dabei gingen die Täter nicht zimperlich vor und öffneten Türen und Schränke mit zerstörerischer Kraft. Danach verließen sie wieder das Gebäude und verschwanden anscheinend unerkannt.

Nach ersten Schätzungen liegt der angerichtete Sachschaden bei mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße entgegen unter (05361) 46460.

