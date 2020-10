Wolfsburger Beraterin: Zufriedene Paare reden über Gefühle

Unser Alltag wurde durch die Corona-Pandemie durcheinander gewirbelt. Noch immer arbeiten viele Menschen im Homeoffice, meiden Kontakte und verbringen so insgesamt mehr Zeit zuhause. Zugleich steigt durch Existenzängste und die allgemeine Unsicherheit der Stresslevel. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Paarbeziehung? Francesca Cannella-Jung ist Leiterin der Wolfsburger Beratungsstelle der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums Hildesheim. Hier finden Familien, aber auch Einzelpersonen kostenlose Beratungsangebote. Im Interview gibt Cannella-Jung Tipps, wie man als Paar durch diese schwierige Zeit kommt.

Wie hat sich Ihre Arbeit durch die Corona-Krise verändert?

In der Zeit des Lockdowns konnten wir in unserer EFL (Ehe-, Familien -und Lebensberatungsstelle ) ausschließlich Telefongespräche anbieten. Dies wurde von den Klientinnen und Klienten, die bereits in Beratung waren, weiterhin angenommen. Es gab auch einige wenige Klientinnen und Klienten, die bis nach dem Lockdown warten wollten. In dieser Zeit haben wir unsere EFL-Stelle so aufgerüstet, dass wir Videogespräche anbieten können, allerdings wurde diese Möglichkeit nicht gut angenommen. In diesen Zeiten, in denen sich mehr und mehr normalisiert, bieten wir weiterhin Telefonberatungen an. Vor allem ältere Klientinnen und Klienten, die recht ängstlich und unsicher sind, nehmen dieses Angebot nach wie vor sehr gerne wahr.

Wie haben sich die zwischenmenschlichen Beziehungen Ihrer Ansicht nach durch die Krise verändert?

Vor allem ältere Menschen, aber auch Risikopatienten leiden gerade in Zeiten von Corona noch mehr an Einsamkeit und Isolation, weil sie viele soziale Kontakte nicht mehr wahrnehmen, um sich vor der Pandemie zu schützen. Darüber hinaus stellen wir bei manchen Menschen einen weit verbreiteten Frust fest: Behördengänge sind in diesen Zeiten viel aufwändiger geworden und wer keinen Internetzugang hat, fühlt sich meistens sowieso abgehängt. Dinge, die früher gut gelaufen sind, sind heute viel anstrengender. Überall braucht es Voranmeldungen, Registrierungen, überhaupt der bürokratische Aufwand ist wesentlich höher als vor der Pandemie. Ferner stellen wir fest, dass die Coronakrise Probleme, die bereits da waren, beschleunigt und verstärkt hat.

Haben Sie den Eindruck, dass Konflikte eher zugenommen haben?

Zunehmend stellen wir fest, dass Einzelne oder Paare an einem Burnout leiden, da durch Homeoffice, Homeschooling und geschlossene Kitas viele Eltern an ihre Belastungsgrenzen geraten sind und über einen längeren Zeitraum ausschließlich funktioniert haben und kaum auf Unterstützungsangebote, wie etwa Großeltern, Tagesmütter, Schülerhort zurückgreifen konnten. Über einen längeren Zeitraum mit Gefühlen von Belastung verschiedenster Art und Rollenkonflikten konfrontiert zu sein, hinterlässt unwillkürlich seine Spuren.

Was sind Ihre Tipps für eine gelingende Kommunikation in Coronazeiten?

Mit dem Wunsch, weniger zu streiten und besser miteinander zu reden, wenden sich immer wieder Paare an uns, nicht nur in Coronazeiten. Bei unzufriedenen Paaren ist oftmals zu beobachten, dass sie sich ausweichen oder Gespräche abblocken und somit Auseinandersetzungen mit Problemen oder Konflikten vermieden werden. Unser Kommunikationskompetenztraining setzt hier an: Anhand von kommunikativen Gesprächsfertigkeiten lernen Paare ihr destruktives Kommunikationsmuster zu durchbrechen und schaffen es, wieder in einen gegenseitigen und respektvollen Dialog einzutreten. Ziel ist es, erste Ansätze für eine positive und konstruktive gemeinsame Gesprächskultur zu entwickeln und die Stärken der Beziehung herauszuarbeiten. Zufriedene Paare unterscheiden sich von unglücklichen Paaren vor allem in der Art und Weise, wie sie miteinander reden. Es geht vor allem darum, dass sich zufriedene Paare ihre Bedürfnisse, sowie ihre negativen als auch ihre positiven Gefühle mitteilen können. Probleme und Krisen tauchen in jeder Paarbeziehung auf. Entscheidend ist, wie Paare damit umgehen. Im Kommunikationstraining lernen die Partner in verschiedenen Übungen, fair miteinander zu sprechen und diese Gesprächstechniken auch in alltäglichen Konfliktsituationen anwenden zu können. Ganz bewusst gibt es Übungen, in denen auf die Stärken der Partnerschaft und die liebenswerten Seiten des Partners geschaut wird. In langjährigen Beziehungen gerät dies allzu oft aus dem Blick oder wird als selbstverständlich angesehen und doch ist dies das Kapital einer jeden Beziehung.

Wenn alles nichts hilft: Wie trennt man sich auf freundschaftlicher Basis?

Bei einer möglichen Trennung ist bereits viel erreicht, wenn es Paaren gelingt, sich fair zu trennen. Oftmals geht es bei Trennungen um Themen wie Verletzung und dass man sich gegenseitig nicht das hinreichend geben konnte, was der jeweilige Partner oder die Partnerin gebraucht hätte. Wenn es möglich ist, sich gegenseitig die Verletzungen und Unzulänglichkeiten in angemessener Art und Weise mitteilen zu können, dann sind Frauen und Männer auf einem guten Weg, allmählich ihre Beziehung zu beenden und hinter sich zu lassen. Eine Beziehung zu beenden braucht Zeit, und die sollte man sich auch nehmen.

Weitere Informationen und Kursangebote, wie etwa das Kommunikationskompetenztraining, gibt es unter http://www.eheberatung-wolfsburg.de.