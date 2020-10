Streit-Fall bleibt vor dem Wolfsburger Amtsgericht ungeklärt

War es ein Fall von häuslicher Gewalt oder wollte die ehemalige Lebensgefährtin ihrem Ex nur eins auswischen? Um diese Frage drehte sich alles bei einem Prozess wegen Körperverletzung gegen einen 49-Jährigen. Gegen einen Strafbefehl hatte der Mann Einspruch eingelegt, so dass er sich nun vor dem Strafrichter verantworten musste. Die Staatsanwaltschaft legte ihm zur Last, dass er Mitte Mai vergangenen Jahres in seiner Wohnung mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten sei. Dabei soll er ihre Handgelenke ergriffen haben und so kräftig zugedrückt haben, dass sie in die Knie ging.

Bei einem zweiten Vorfall war das damalige Paar in Warnemünde. Hier soll es im Wohnwagen ebenfalls zu Streit gekommen sein, bei dem der Mann die 51-Jährige an den Handgelenken gegriffen und ihr Schmerzen bereitet haben soll. Seit einem Jahr ist das Paar getrennt Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Seit einem Jahr ist das Paar mittlerweile getrennt. Der 49-Jährige berichtete, dass es mit seiner Ex-Lebensgefährtin immer wieder mal Streit gegeben habe. Sie habe ein sehr hitziges Temperament. Im Zuge der Streitigkeiten könne es möglich sein, dass er sie auch mal an den Handgelenken angefasst habe, jedoch nie mit dem Ziel, sie zu verletzen. Der Anwalt des 49-Jährigen berichtete, dass es mit der Noch-Ehefrau des Angeklagten tatsächlich einmal einen derartigen Vorfall gegeben habe. Damals habe sein Mandant dies jedoch auch zugegeben. Noch-Ehefrau und ehemalige Lebensgefährtin hätten sich auch getroffen und ausgetauscht. Auch zu der Gerichtsverhandlung erschien die Noch-Ehefrau als Zuschauerin. An den Handgelenken gepackt, so dass die Frau auf die Knie ging Die ehemalige Lebensgefährtin sagte aus, dass der 49-Jährige im Wohnmobil in Warnemünde laut und aggressiv geworden sei und Streit gesucht habe. Er habe sie an den Handgelenken gepackt und ihr damit wehgetan. Mit dem Handy schnitt sie das Ende des Streits mit. Der Richter berichtete, dass sich dieser Mitschnitt nach einem relativ ruhigen Gespräch anhörte. In der Wohnung habe der Mann sie nicht angefasst, sagte die 51-Jährige. Sie habe ihn mit dem Handy überwacht und eines Tages herausgefunden, dass er Kontakt zu einer anderen Frau hatte. Darauf habe sie ihn zur Rede gestellt und sei dann vor Angst weggelaufen. Dass die 51-Jährige bis heute Angst vor dem 49-Jährigen hat, fand der Verteidiger merkwürdig, da beide seit einem Jahr nichts mehr miteinander zu tun haben und die 51-Jährige auch in keiner Weise bedroht wurde. Der Richter stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro an die Staatskasse ein.