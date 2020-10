Wolfsburger begeht ein halbes Dutzend Verbrechen in zwei Wochen

Beschaffungskriminalität ist für einen 43-Jährigen das Motiv immer und immer wieder Straftaten zu begehen. Nun musste er sich wegen mehrerer Einbrüche sowie einer rasanten Verfolgungsjagd, die er sich mit der Polizei durch die Wolfsburger Innenstadt lieferte, vor Gericht verantworten.

Innerhalb von nur zwei Wochen beging der Angeklagte im Juni dieses Jahres sechs Straftaten. Zunächst brach er in der Porschestraße in Büroräume der Konzernlogistik von Volkswagen ein. Dort ließ er unter anderem einen Laptop und ein I-Phone mitgehen. Beides wollte er verkaufen, um sich seine Drogensucht zu finanzieren.

Wohnhaus-Einbruch folgt auf Kita-Einbruch

Nur wenige Tage später überstieg er den Zaun zur St.-Bernward-Kita, um dort einzubrechen. Er hatte einen Vorschlaghammer bei sich. Er hebelte die Terrassentür der Kita auf, entwendete aus einer Box den Schlüssel für das Pfarrbüro, um dann dort einzusteigen und unter anderem Laptoptasche und Tastatur mitzunehmen.

Wieder einige Tage später brach er mit einem Mittäter in den Keller eines Wohnhauses in der Porschestraße ein. Dabei stand er Schmiere, während der Mittäter Dinge entwendete.

Am 28. Juni verschaffte er sich Zutritt zur Neuen Schule und ging zum Büroflur. Aus der Schule ließ er unter anderem eine Softairwaffe, einen Monitor und eine Sackkarre mitgehen. Noch in derselben Nacht brach er in das Vereinsheim des TV Jahn ein. Dort trat er eine Glasscheibe ein, zerstörte ein Sparschwein, aus dem er sechs Euro stahl, und brach dann den Schlüsselkasten auf. Aus diesem entwendete er den Schlüssel für einen Vereins-Bulli und fuhr mit dem Diebesgut davon.

Verfolgungsjagd Ende Juni endet mit dem Haftbefehl des 43-Jährigen

Mit 0,57 Promille und unter dem Einfluss zahlreicher Drogen stehend, lieferte er sich dann eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Innenstadt. Er fiel den Beamten zunächst auf, weil er den Berliner Ring und die Rothenfelder Straße ungewöhnlich langsam befuhr. Als die Polizisten den 43-Jährigen kontrollieren wollten, reagierte der nicht auf die Anhaltesignale der Beamten und gab irgendwann Gas.

Unter anderem über Rothenfelder Straße, Mühlengraben und Suhlgarten fuhr er kreuz und quer durch die Innenstadt und gelangte schließlich auf den Fußweg um den Schillerteich. Ein Fußgänger konnte sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite retten. Während der Verfolgungsjagd beschädigte der 43-Jährige mehrere Verkehrszeichen und rammte zwei Streifenwagen. In der Stresemannstraße stoppten den Angeklagten schließlich größere Steine, so dass ihn die Polizisten festnehmen konnten. Ein Richter erließ Haftbefehl, so dass der Mann seitdem in U-Haft sitzt.

Zwei Jahre und drei Monate Haft – so lautet das Urteil

Im Gefängnis wird er auch bleiben, denn die Richterin verurteilte ihn wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, Diebstahls mit Waffen, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Einen Führerschein hat der Mann nicht, innerhalb der nächsten zwei Jahre darf er auch keinen machen.