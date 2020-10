Klinikum Wolfsburg begrüßt 27 neue Auszubildende

Zum zweiten Mal startete am Klinikum Wolfsburg ein Ausbildungskursus für den neuen Beruf der Pflegefachfrau und des Pflegefachmanns. Insgesamt 27 Auszubildende im Alter zwischen 16 und

25 Jahren entschieden sich, ihren beruflichen Werdegang im Pflegebereich des Klinikums zu starten oder fortzusetzen. Ein Großteil der angehenden Pflegekräfte kommt direkt aus der Stadt. Zu den Kursteilnehmern gehören aber auch Auszubildende, die in Sachsen-Anhalt zu Hause sind, schreibt das Klinikum in einer Mitteilung.

In den kommenden drei Jahren lernen die jungen Frauen und Männer Menschen aller Altersstufen selbstständig und ganzheitlich zu pflegen – vom Säugling bis zum Senior. Die Leiterin der Pflegeschule am Klinikum Wolfsburg, Dagmar Schimkowiak, wünschte den neuen Pflegeauszubildenden viel Erfolg und gratulierte ihnen zu ihrer Berufswahl: „Sie lernen einen tollen und sehr schönen Beruf, denn Nichts macht mehr Spaß, als Menschen, die Unterstützung benötigen, zu helfen. Ich freue mich, dass der Pflegeberuf seit dem Frühjahr einen deutlich höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft genießt und Sie sich dafür entschieden haben.“

Die „neue“ Ausbildung fasst die alten Ausbildungsgänge zusammen

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann fasst die ehemals getrennten Ausbildungsgänge in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammen. Durch die breite Ausbildung können die Absolventen später als qualifizierte Fachkraft im Krankenhaus bleiben oder auch in anderen ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen beziehungsweise bei einem Pflegedienst arbeiten. Klinikumsdezernentin Monika Müller betont daher: „Unser Klinikum und unsere zahlreichen Kooperationspartner aus der Altenpflege leisten mit ihrem Ausbildungsengagement einen wichtigen Beitrag, damit auch künftig hier in der Region Menschen in jeder Lebensphase fachgerecht versorgt und gepflegt werden können.“

Neue Kurse für die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann starten am Klinikum Wolfsburg wieder am 1. August sowie am 1. Oktober des kommenden Jahres. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2021. Weitere Informationen zur Ausbildung finden Sie auf der Internetseite der Pflegeschule des Wolfsburger Klinikums.

