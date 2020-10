Ex-Verdi-Chef Bsirske in Wolfsburg bei Streik-Kundgebung dabei

Die Gewerkschaft Verdi ruft am morgigen Dienstag erneut zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst auf. Sebastian Wertmüller für den Verdi-Bezirk: „Die Arbeitgeber haben es bisher noch immer nicht geschafft, wenigstens mal ein Angebot vorzulegen. So geht man mit seinen Beschäftigten nicht um.“ Daher müssten die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes jetzt weiter Druck machen, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Es bleibe bei der bekannten Forderung von 4,8 Prozent (mindestens aber 150 Euro) und 100 Euro für die Auszubildenden.

Einbezogen in die neuerlichen Warnstreiks seien etwa die Sparkasse Wolfsburg-Gifhorn-Celle, die Stadt Wolfsburg (Schule, Kultur, Bibliothek, Bürger-, Sozial- und Ordnungsdienste, Kitas, Kernverwaltung, Straßenbau, Grünbereich), die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS). Der ÖPNV werde nicht zum Streik aufgerufen. Doch erstmalig in der aktuellen Tarifrunde werden in Wolfsburg auch Beschäftigte der Kitas zum Warnstreik aufgerufen. Es kann zu Beeinträchtigungen kommen, die Erzieher informieren dazu die Eltern.

In Wolfsburg startet der Streiktag mit einem Zug vom Klinikum in die Innenstadt

Einen besonderen Schwerpunkt bilden am Dienstag die Auszubildenden. Wertmüller: „In Wolfsburg werden sich die Azubis mit eigenen Aktionen bemerkbar machen. Es geht bei der Zukunft des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber ganz konkret um ihre Zukunft!“

In Wolfsburg findet die Kundgebung um 10 Uhr vor dem Rathaus statt. Frank Bsirske, früherer Verdi-Vorsitzender, wird ein paar Worte an die Bürger richten. Davor steht ein Demonstrationszug vom Klinikum in die Innenstadt an.

Verdi: Alle Infektionsschutzauflagen werden beachtet

Verdi betont, dass bei Streiks alle Infektionsschutzauflagen beachtet würden: Abstände, Masken, Verzicht auf Streiklokale, kurze Kundgebungen auf großen Plätzen. Das Virus dürfe aber auch nicht dazu führen, dass Tarifkämpfe nicht geführt werden könnten. Deswegen gelte für Verdi: „Mit Abstand, Maske und Sicherheit – ja, Verzicht – nein!“ Daher werde es auch zu Streiks im Homeoffice kommen. Geschäftsführer Wertmüller dazu: „Bei Streiks ist entscheidend, dass die Arbeit niedergelegt wird. Bei Bürotätigkeiten ist es dann egal, ob zu Hause oder im Büro nicht gearbeitet wird. Streik ist Streik.“

red