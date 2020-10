Diebe stehlen in Wolfsburg Rucksack mit Tablet und Geld aus Auto

Ein Autoaufbruch mit Diebstahl hat sich am Sonntag in Wolfsburg ereignet.

Wolfsburg. Zwischen 16.30 und 20.30 Uhr am Sonntag ereignet sich am Schillerteich-Center die Tat. Der Schaden für den 18-jährigen Besitzer liegt bei 1200 Euro.

Einen Rucksack mit einem Tablet, einer Geldbörse nebst Personaldokumenten und einer geringen Summe Bargeld sowie Kleidungsstücken haben Unbekannte bei einem PKW-Aufbruch in der Straße Am Mühlengraben gestohlen. Die Tat ereignete sich Sonntag zwischen 16.30 und 20.30 Uhr.

Der 18-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen schwarzen VW Caddy am Nachmittag auf dem Parkplatz vor dem sogenannten Schillerteich-Center in der Straße Am Mühlengraben ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er am Abend wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür zerstört und die Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet hatten.

Polizei: Keine Wertgegenstände im Auto zurücklassen

Insgesamt dürfte ein Schaden von mindestens 1200 Euro entstanden sein. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Zeugenhinweise unter (05361) 46460. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, auch bei noch so kurzer Abwesenheit vom Fahrzeug keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

