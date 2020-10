Einen Autodiebstahl hat es in der Nacht zu Freitag in Ehmen gegeben.

Ehmen. Die Tat ereignet sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro. Hinweise an die Polizei.

Unbekannte stehlen rotes Auto in Ehmer Feldscheide

Einen roten Skoda Kodiaq haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag in Ehmen entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem privaten Einstellplatz vor einem Einfamilienhaus in der Straße Feldscheide, schreibt die Polizei. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 6.30 Uhr.

Der durch den Diebstahl entstandene Schaden dürfte sich auf 27.000 Euro belaufen. Hinweise an die Polizei Fallersleben oder (05361) 46460.

