Hier wird diese Woche in Wolfsburg geblitzt

Auch in dieser Woche macht die Stadt Wolfsburg unter anderem mit ihren Blitzern wieder Fotos von Temposündern. Von Montag bis Sonntag müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Geschwindigkeitskontrollen in der Gifhorner Straße einstellen. Das teilt die Stadt mit. Wer sich an das Tempolimit hält, der muss nichts befürchten.