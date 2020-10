Barocke Brillanz im Wolfsburger Scharountheater

Barockmusik im Doppelpack: Am Freitag trat das Kammerensemble „I Musici di Roma“ sowohl am Nachmittag als auch am Abend im Scharountheater auf die Bühne. Die international renommierten Streicher sowie ein Cembalo-Spieler waren bei diesem Konzert in hochkarätiger künstlerischer Gesellschaft. Zusammen mit ihnen sorgte Albrecht Mayer, einer der weltweit besten Oboisten, für barocke Brillanz im Theater.

Neben den Interpreten garantierte die Zusammenstellung des Programms mit Werken aus dem 17. und 18. Jahrhundert einen Hörgenuss mit breitgefächerten Stimmungslagen. Zum Auftakt intonierten die Musiker*innen um Konzertmeisterin Iuditha Hamza als erste Geigerin die Sinfonie für Streicher b-moll RV168 von Antonio Vivaldi (1678-1741). Es folgte Vivaldis Concerto für Oboe, Streicher und basso continuo C-Dur, das vor Vitalität förmlich sprüht. Zudem auf dem Plan: Tomaso Albinonis Sonata a Cinque g-moll SI 7. Den weiteren Teil der barocken Werkschau gestaltete tonangebend Konzertmeisterin Francesca Vicari als erste Geigerin. Geboten wurden Francesco Geminianis (1687-1762) Concerto Grosso op. 5 Nr. 12 „La Follia“ in 24 Variationen und Alessandro Marcellos (1673-1747) Concerto für Oboe, Streicher und basso continuo d-moll. Den krönenden Abschluss, zumindest was den Oboenvortrag anging, bildete das Concerto für Oboe, Streicher und basso continuo in d-moll von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Ein Werk im Spannungsfeld zwischen höfischen Klängen, italienischen Einflüssen und dahingleitenden Passagen mit träumerischer Note. Wie geschaffen für Albrecht Mayers grandiosen instrumentalen Variationsreichtum, seine Klangnuancierung bis ins kleinste Detail und seine staunenswerte Virtuosität auf der Oboe. Neben den wunderbar präsentierten Oboen-Melodien dirigierte Albrecht Mayer parallel das Ensemble und führte I Musici di Roma zu einem perfekten, emotional höchst anregenden Klangkörper zusammen. Außerdem führte er mit Humor in einige Kompositionen ein. Ovationen für den Solisten und das Orchester am Nachmittag.