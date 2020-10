Betuliche Inszenierung mit den Hits von Doris Day in Wolfsburg

Die Voraussetzungen waren sehr gut: Rainer Lewandowski als Autor des Musicals „Doris Day – Day by Day“; Angelika Milster in der Hauptrolle; eine Live-Band mit Ferdinand von Seebach (Piano, Posaune), Jo Gehlmann (Gitarre), Andreas Henze (Bass) und Stephan Genze (Schlagzeug) sowie ein überzeugend agierendes Ensemble (Nini Stadlmann, Sascha Rotermund, Tobias Licht) vom Schlosspark Theater Berlin. Und eine 30 Titel umfassende Songliste, darunter die Hits „Day by Day“ zur Eröffnung, „Sentimental Journey“, „Secret Love“, „It’s Magic“, Doris Days Erkennungslied „Whatever will be, Que sera“ und ihrem späten Erfolg „My Heart“ zum Abschluss des Musicals am Donnerstagabend im Scharoun-Theater.

Dennoch blieb die Inszenierung von Holger Hauer viel an Leidenschaft, Dramatik, Dynamik und Akzentuierung schuldig. Da gab es kaum eine Szene, in der Milster als Doris Day ihr ganzes Können ausspielen konnte: energisch, entschlossen, ablehnend, selbstbewusst wie 1967, als die amerikanische Filmdiva und Sängerin es ablehnte, „Mrs. Robinson“ in „Die Reifeprüfung“ zu übernehmen. Fast gleichgültig reagierte sie in dieser Aufführung auf das Finanzamt, das ihr Vermögen wegen Steuerschulden konfiszierte. „Sauberfrau“ und Diva der 50er und 60er Zumeist musste Angelika Milster die Protagonistin recht betulich darstellen – zu viel vom Stuhl aus in der Erzählerinnen-Perspektive. Das übertrug sich auf auch auf deren keineswegs brav verlaufenen Vita. Der schwere Autounfall, dessen Folgen ihren Traum von einer Tanzkarriere jäh zerstörten, die Vergewaltigung durch ihren ersten Ehemann, ihren ersten Vertrag mit Warner Brothers, dann Millionengagen für eine zu den populärsten und kommerzielle erfolgreichsten Schauspielerinnen und Sängerinnen Hollywoods gehörenden Diva in den 50er- und 60er-Jahren. Diese zurückhaltende Inszenierung lässt sich nur so erklären, um noch als gelungen bezeichnet zu werden: Doris Day war kein Vamp, keine Frau, die ständig in den Boulevardblättern stand. Ihre Bettgeschichten spielten sich auf der Leinwand sittsam ab, obwohl sie vier Ehen einging. Sie galt als „Sauberfrau“ – ganz im Gegensatz zu Marilyn Monroe. Oder wie es eine Zuschauerin formulierte: „Sie hätte auch Reklame für Persil machen können“. Nun ja, sie war eine tolle Sängerin, die mit Frank Sinatra auftrat und 2011 als zweitälteste Frau nach Very Lynn die britische Hitliste stürmte – mit 89 Jahren.