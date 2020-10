Diese Nachricht möchte Nina Prügner Zappert unbedingt veröffentlicht wissen: Ihr schwer an Krebs erkrankter Mann Jens konnte am Montag operiert werden. In einem Eingriff, der viele Stunden dauerte, haben die Ärzte in München den Tumor an seiner Speiseröhre restlos entfernt.

Tumor war größer als gedacht Doch die Wolfsburgerin ist niedergeschlagen. Ihrem Mann geht es nicht gut. Zwar wurde der 40-Jährige am Donnerstag aus dem künstlichen Koma geholt, doch am Freitag lag er noch immer auf der Intensivstation. Außerdem ist eine weitere Operation notwendig: Da der Tumor an der Speiseröhre größer war als gedacht, verwarfen die Ärzte ihr Vorhaben, auch gleich Lymphknoten am Hals zu entfernen. Nina Prügner Zappert geht davon aus, dass ihr Mann Monate brauchen wird, um sich von den Operationen zu erholen. „Ich muss gucken, wie sich das mit Jens entwickelt" Das Schicksal der Familie hat viele Menschen bewegt. Hunderte spendeten, um Jens Prügner, seiner Frau und ihren zwei Kindern Fahrten zur Klinik in Bayern zu ermöglichen. Am Wochenende werden Nina Prügner Zappert, ihr Sohn und ihre Tochter erst einmal in die Heimat zurückkehren. Doch lange wird es die Wolfsburgerin hier voraussichtlich nicht halten. „Ich muss gucken, wie sich das mit Jens entwickelt", sagt sie.