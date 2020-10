Wolfsburger Jungpolitiker planen Steuerentlastung für Nachwuchs

„Das ist ein Widerspruch“, meint nicht nur Mats-Ole Maretzke, der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen in Wolfsburg. Das sehen auch seine Parteifreunde so. Gemeint ist die Zweitwohnsitzsteuer für Studierende. Dagegen macht die politische Nachwuchsorganisation der FDP mobil. „Auf der einen Seite Prämien für den Ortswechsel nach Wolfsburg ausloben, anschließend eine finanziell belastende Zweitwohnsitzsteuer von zehn Prozent auf die Kaltmiete erheben, das passt nicht.“

Schon gar nicht in Zeiten der Corona-Pandemie, schließlich seien viele Studierende durch den Verlust von Nebenjobs finanziell arg gebeutelt. Die „Julis“ als Initiatoren des Protests haben parteiübergreifend Mitstreiter gefunden. An der Suche nach Konzepten zur Lösung der Zweitwohnungsproblematik beteilig(t)en sich sowohl die Junge Union als auch die Jungsozialisten. Kürzlich unterbreiteten die Jungpolitiker, neben Maretzke noch Arne Schulze, der Kreisvorsitzende der Jungen Union, und der Juso-Unterbezirksvorsitzende Pascal Becker, ihre Vorschläge.

Junge Union und Jungsoziale begeistert vom Vorstoß der Jungliberalen

Schulze blickte zurück: „Wir waren sofort bereit, die Initiative zu unterstützen. Es geht in diesem Fall um die Sache, und die finden wir gut.“ Mit im Blick solle man bei diesem Thema aber auch die FSJ’ler in Wolfsburg haben. Juso-Mitglied Pascal Becker äußerte: „Wir waren erst etwas skeptisch, weil wir davon ausgingen, dass die Forderung zum Verzicht auf Zweitwohnsitzsteuer nur auf Studenten abziele. Unsere Klientel sind ja auch Schüler und Azubis.“

Nun, die „gelb-schwarz-rote“ Koalition fand einen Weg, viele Gruppen zu integrieren. Die Regelung könnte in Wolfsburg heißen: Die Steuerbefreiung können Personen erhalten, wenn sie das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Oder jene, die ihre Schul-, Studien- oder Berufsausbildung noch nicht mit dem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss beendet haben. Für diese Gruppe gilt: Sie dürfen das 35. Lebensjahr nicht vollendet haben.

Kontakt zum Rat wurde aufgenommen

Über die Forderung herrscht bei den politischen Jugendorganisationen Einigkeit. Die drei Protagonisten haben bereits mit den Fraktionen im Rat Kontakt aufgenommen. Für Maretzke kein Problem: „Ich habe von der FDP eine positive Rückmeldung bekommen. Wir Liberalen haben ja gegen die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer gestimmt.“

Auch die PUG, die ebenfalls gegen die Steuer votierte, stehe in dieser Frage auf Seiten der Jungliberalen, der Jungen Union und der Jungsozialisten. Schulze ist in der CDU-Fraktion genauso auf positive Reaktionen gestoßen wie Becker bei den sozialdemokratischen Ratsvertretern. Becker hat am Rande einer Phaenomenale-Veranstaltung auch den SPD-Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs kontaktiert. Gemeinsam hofft das Trio, dass ein interfraktioneller Antrag im Rat zustande kommt. Der sollte dann auf der Grundlage der hannoverschen Regelung (ent-)stehen.